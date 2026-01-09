Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Tym samym niestety wszystko wskazuje na to, że niekorzystna dla polskiego rolnictwa umowa wejdzie w życie.
Przeciw umowie handlowej z Mercosurem głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria.
Belgia wstrzymała się od głosu.
Von der Leyen będzie mogła podpisać umowę
Głosowanie odbyło się na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich UE w Brukseli. Procedura pisemna - uruchomiona, by stolice mogły formalnie potwierdzić jego wynik - zakończy się o godz. 17. Zgoda stolic oznacza, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen może udać się do Paragwaju, by podpisać umowę.
Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE.
Klauzula ochronna
Wcześniej państwa UE zatwierdziły klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem.
Klauzula ochronna ma chronić rodzimych producentów, gdy na mocy porozumienia handlowego zostaną wprowadzone preferencje celne dla importu z krajów Mercosur: Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju.
Dziś zdecydowano o przywróceniu bardziej restrykcyjnej wersji tego mechanizmu, jaką przegłosował wcześniej Parlament Europejski. Ostatecznie mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych w Unii takich jak wołowina, drób lub nabiał spadną o 5 proc., a nie o 8 proc.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wielki protest rolników. Policja blokuje ciągniki zmierzające do Warszawy! „Będziemy tam stać tak długo, jak będzie to potrzebne”
— Rolnik po spotkaniu z prezydentem: Przedstawił nam swój plan, czyli jakie ustawy będzie podejmował ws. wsi. Ludzie z KPRP mają być przed KPRM
— Rafał Leśkiewicz po spotkaniu z rolnikami: Jest jeszcze szansa na to, by zablokować szkodliwą umowę z krajami Mercosur
— PE pominięty przy Mercosur? Mocny głos Szydło, lawina KOMENTARZY w sieci. „Tragedia dla polskich rolników”; „Jawne złamanie Traktatów UE”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750249-niestety-panstwa-ue-zgodzily-sie-na-zawarcie-umowy-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.