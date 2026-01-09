Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przedstawicielstwo Węgier przy UE wysłało list do przedstawicielstw wszystkich państw członkowskich z informacją, że Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski - poinformował portal śledczy VSquare, nie podając nazwisk tych osób.
Portal w opublikowanym w tekście powołał się na europejskich dyplomatów potwierdzających prawdziwość listu, w którym władze w Budapeszcie 23 grudnia 2025 r. „poinformowały Radę (Unii Europejskiej - PAP) o podjęciu decyzji o rozpatrzeniu wniosku o azyl dwóch obywateli polskich”.
Węgierskie władze nie ujawniły nazwisk osób, którym udzielono azylu. Kancelaria premiera Viktora Orbana, ministerstwo spraw zagranicznych oraz resort sprawiedliwości nie odpowiedziały na prośbę VSquare o komentarz.
Tym samym liczba polskich obywateli, którzy otrzymali na Węgrzech azyl, wzrosła do trzech.
Reakcja polskiego MSZ
Polska, tak jak inni członkowie UE, otrzymała informację o przyznaniu azylu na Węgrzech dwóm polskim obywatelom; informacja ta nie zawiera ich danych - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zaznaczył, że strona polska wystąpiła do Węgier o informację, kim są te osoby.
Wewiór podkreślił ponadto, że Polska z żalem przyjmuje kolejne kroki podejmowane w ostatnim czasie przez władze Węgier, które - jak dodał - negatywnie wpływają na relacje dwustronne oraz podważają zasady europejskiej solidarności.
Dodał, że Polska „już wcześniej zwracała władzom węgierskim uwagę na brak naszej zgody na działania podważające zaufanie do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej”. Poinformował, że MSZ w najbliższym czasie formalnie przedstawi ambasadorowi Węgier negatywną ocenę tych działań.
Żurek: Ustalamy, kto ubiegał się o azyl
Polskie władze ustalają, kto ubiegał się o azyl na Węgrzech - powiedział szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek i zaznaczył, że pierwsze informacje w tej sprawie powinno przekazać MSZ. Ocenił też, że praktyka azylowa Węgry stoi w sprzeczności z prawem UE i zasadą wzajemnego zaufania.
Żurek był pytany w Sejmie przez dziennikarzy, czy wie, kto ubiegał się o azyl na Węgrzech. Ma to związek z listem z grudnia ub.r. przedstawicielstwa Węgier przy UE do przedstawicielstw wszystkich państw członkowskich z informacją, że Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski. O sprawie tej poinformował portal śledczy VSquare, nie podając nazwisk tych osób. Według niektórych doniesień medialnych, mogą to być b. szef MS, poseł PiS Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka.
Ustalamy to. Myślę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie miało pierwszą informację. My też czekamy na te szczegóły. Wiemy, że wobec dwóch osób takie azyle są udzielone
— odpowiedział Żurek. Podkreślił też, że obecnie nie ma pewności, czy azyl został udzielony Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie.
W tym momencie mamy to zupełnie niepotwierdzone, więc ja nie chcę nawet spekulować
— mówił minister sprawiedliwości.
Następnie minister sprawiedliwości zaczął atakować Węgry i opowiadać o zmuszaniu tego kraju do przestrzegania nigdzie niezdefiniowanej praworządności. Żurek ocenił, że udzielanie azylu politycznego przez Węgry w tego rodzaju przypadku nie jest zgodne z prawem unijnym. Wskazał na obowiązywanie europejskiego nakazu aresztowania oraz zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi Unia Europejska. Podkreślił, że w Unii Europejskiej nie ma państw, które należałoby traktować jako opresyjne w rozumieniu azylu politycznego, a działania Węgier wpisują się w szerszy problem z przestrzeganiem praworządności.
Węgry mają problemy cały czas z praworządnością i Unia Europejska stosuje wobec Węgier różnego rodzaju środki, żeby przymusić do przestrzegania prawa unijnego, więc traktujemy to z niepokojem, że w środku Europy, w ramach Unii Europejskiej jest państwo, które nie chce przestrzegać zasad
— opowiadał Żurek.
Azyl na Węgrzech dla Romanowskiego
W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły azylu byłemu polskiemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który jest podejrzewany o popełnienie 19 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał w grudniu 2024 r. wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Nakaz został w grudniu 2025 roku uchylony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, po czym prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił, że ponownie wystąpił o zastosowanie wobec Romanowskiego ENA.
Na Węgrzech przebywa też były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro.
Na początku listopada Sejm uchylił Ziobrze immunitet i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzja była skutkiem przekazanego w końcu października przez prokuraturę wniosku o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów. Ich istotą jest podejrzenie ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Według prokuratury Ziobro działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, a robił to wspólnie m.in. ze swoimi zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem.
7 listopada prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce – był wówczas w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli. W połowie listopada prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia i odroczył do 15 stycznia 2026 r. posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla Ziobry.
Podczas pobytu na Węgrzech Ziobro spotkał się m.in. z Orbanem. Nie zadeklarował jednoznacznie, że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech ani że wróci do Polski. W grudniu zapewnił, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli „zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom”, zostaną przywróceni „nielegalnie odwołani prezesi sądów” oraz „legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy”.
W połowie grudnia ub.r. szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że jeżeli b. szef MS Zbigniew Ziobro (PiS) będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry przyznają mu go, podobnie jak Marcinowi Romanowskiemu, to rząd musi zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich.
