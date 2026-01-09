Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjski dron zaatakował w Kijowie budynek ambasady Kataru - państwa, które pośredniczy w rozmowach z Rosją w sprawie uwolnienia jeńców wojennych i cywilów, przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. Zełenski wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji.
„Potrzebna reakcja świata”
Ukraiński prezydent powiadomił w komunikatorze Telegram, że oprócz obiektów infrastruktury cywilnej i energetycznych, rosyjski dron uszkodził również budynek ambasady Kataru - „państwa, które tak wiele robi, aby pośredniczyć w rozmowach z Rosją w sprawie uwolnienia jeńców wojennych i cywilów, przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach”.
Potrzebna jest zdecydowana reakcja świata. Przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które są naprawdę szanowane w Rosji. Rosja musi otrzymać sygnały, że jej obowiązkiem jest skupienie się na dyplomacji i ponoszenie konsekwencji za każdym razem, gdy ponownie koncentruje się na zabijaniu i niszczeniu infrastruktury
— napisał Zełenski.
Tej nocy były łącznie 242 drony, 13 rakiet balistycznych, (użytych) przeciwko obiektom energetycznym i infrastrukturze cywilnej, jedna rakieta balistyczna średniego zasięgu Oriesznik, a także 22 pociski manewrujące. Do ataku doszło właśnie wtedy, gdy nastąpiło znaczne ochłodzenie. Właśnie przeciwko zwykłemu życiu zwykłych ludzi
— podkreślił ukraiński przywódca.
Przywrócenie dostaw ogrzewania
Prezydent zaznaczył, że władze robią wszystko, co możliwe, aby przywrócić mieszkańcom dostawy ogrzewania i energii elektrycznej.
Dzisiaj odbędzie się posiedzenie Sztabu Energetycznego, na którym oczekuję raportu dotyczącego wszystkich szczegółów prac naprawczych – terminów, niezbędnego sprzętu, odpowiedzialnych osób
— dodał.
„Zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy”
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Rosja twierdzi, iż użyła do ataku na obwód lwowski rakiety balistycznej średniego zasięgu Oriesznik. Minister podkreślił, że stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, zwłaszcza w pobliżu granicy UE i NATO, i wymaga zdecydowanej reakcji wspólnoty transatlantyckiej.
Dziś w nocy armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak z użyciem rakiet i dronów na terytorium Ukrainy.
W Kijowie zginęły co najmniej cztery osoby
— podał mer Witalij Kliczko.
Ukraińskie media powiadomiły, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie, gdzie - jak podał mer miasta Andrij Sadowy - słychać było serię eksplozji.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
