Donald Trump poinformował, że odwołał drugą falę ataków, jaka miała zostać wykonana na Wenezueli. Prezydent USA decyzję motywował gotowością tamtejszych włądz do współpracy.
Wenezuela uwalnia wielu więźniów politycznych jako znak „dążenia do pokoju”. To bardzo ważny i mądry gest. USA i Wenezuela dobrze współpracują, zwłaszcza w zakresie odbudowy infrastruktury naftowej i gazowej w znacznie większej, lepszej i nowocześniejszej formie
— napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
W związku z tą współpracą odwołałem wcześniej przewidywaną drugą falę ataków, która wydaje się niepotrzebna, jednak wszystkie okręty (USA - PAP) pozostaną na swoich miejscach ze względów bezpieczeństwa. Co najmniej 100 miliardów dolarów zostanie zainwestowanych przez BIG OIL (duże koncerny naftowe - PAP), z którymi spotkam się dzisiaj w Białym Domu. Dziękuję za uwagę!
— dodał Trump.
