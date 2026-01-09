Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że podczas nocnego ostrzału terenów Ukrainy użyto rakiety balistycznej oriesznik. Według lwowskiej administracji obwodowej w regionie uszkodzony został ważny obiekt infrastruktury krytycznej.
Minionej nocy, w odpowiedzi na atak terrorystyczny reżimu kijowskiego na rezydencję prezydenta Federacji Rosyjskiej (…), siły zbrojne Rosji zadały potężny cios za pomocą precyzyjnej broni dalekiego zasięgu, zarówno lądowej, jak i morskiej, w tym mobilnego kompleksu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik
— podało rosyjskie ministerstwo obrony w komunikacie, cytowanym przez ukraińską telewizję Hromadskie.
Resort twierdził w nim, że zniszczono „obiekty produkujące bezzałogowe statki powietrzne wykorzystane podczas ataku terrorystycznego, a także infrastrukturę energetyczną zapewniającą funkcjonowanie kompleksu wojskowo-przemysłowego Ukrainy”.
29 grudnia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Ukraina próbowała zaatakować dronami państwową rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Władze ukraińskie kategorycznie odrzuciły te oskarżenia.
Zmasowany atak Rosji z użyciem rakiet i dronów
Dziś w nocy armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak z użyciem rakiet i dronów na terytorium Ukrainy. W Kijowie zginęły co najmniej cztery osoby - podał mer Witalij Kliczko. Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie, gdzie - jak podał mer miasta Andrij Sadowy - słychać było serię eksplozji.
Według sił powietrznych Ukrainy Rosja mogła zaatakować obwód lwowski z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, gdzie prawdopodobnie znajduje się kompleks hipersonicznych rakiet balistycznych średniego zasięgu Oriesznik. Sadowy podał wcześniej, że na razie wiadomo jedynie, iż rakieta balistyczna, którą zaatakowano Lwów, leciała z prędkością 13 tys. km/godz.
Według lwowskiej administracji obwodowej w regionie uszkodzony został ważny obiekt infrastruktury krytycznej.
Rosja wysłała rakietę oriesznik?
Siły powietrzne podały Ukrainy, że Rosja zaatakowała Ukrainę 36 rakietami, w tym jedną rakietą balistyczną średniego zasięgu z poligonu Kapustin Jar oraz 242 dronami. Odnotowano trafienia 18 rakiet i 16 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych w 19 lokalizacjach.
Oriesznik to rosyjski system rakietowy średniego zasięgu (IRBM). Zdaniem zachodnich ekspertów to zmodyfikowana wersja międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Pocisk porusza się z prędkością dochodzącą 8-10 machów (ponad 10-12 tys. km/godz.) i ma zasięg do 5,5 tys. km. Rakieta przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej, w której następuje oddzielenie od niej bloku bojowego, który może być wyposażony w sześć głowic. Teoretycznie pocisk może przenosić głowice jądrowe, jednak przypadki zastosowania wobec Ukrainy (w obwodach dniepropietrowskim i lwowskim) wskazują na użycie ładunków kinetycznych, które powodują zniszczenia dzięki własnej masie i dużej prędkości w momencie uderzenia.
Po raz pierwszy system został użyty bojowo w listopadzie 2024 r. Po wystrzeleniu z poligonu Kapustin Jar i przebyciu ok. 800 km pocisk uderzył w ukraińskie zakłady przemysłu rakietowo-kosmicznego Piwdenmasz w Dnieprze.
