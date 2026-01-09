Orban przeciwko wsparciu finansowemu dla Ukrainy! "Chce tylu pieniędzy, ile starczyłoby na nasze emerytury przez 40 lat"

  • Świat
  • opublikowano:
Mocne słowa Orbana na temat Ukrainy / autor: Fratria
Mocne słowa Orbana na temat Ukrainy / autor: Fratria

Ukraina domaga się tak dużych pieniędzy w ciągu najbliższych dziesięciu lat, że wystarczyłyby na wypłatę węgierskich emerytur przez 40 lat lub na wszelkie wsparcie rodzin przez lat 60 - ocenił w portalach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban.

Tym właśnie są te 800 mld euro – kwota, którą ukraiński premier chce wyciągnąć od Brukseli. A Bruksela z kolei od nas

— zaznaczył Orban.

Dodał, że na środowym posiedzeniu rządu w Budapeszcie minister ds. Unii Europejskiej Węgier Janos Boka przedstawił raport opisujący to, jak Bruksela chce rozdysponować i pozyskać 800 mld euro dla Ukrainy.

Rezultat jest wręcz przerażający. Brukselski dyktat zniesie 13. i 14. miesięczne emerytury, wycofa programy wsparcia rodzin i obciąży węgierskich podatników progresywnym podatkiem dochodowym – wszystko po to, żeby były pieniądze na opłacenie rachunków na Ukrainie

— stwierdził węgierski premier.

„Wybierać między drogą brukselską a drogą pokoju”

My, Węgrzy, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego! Upublicznimy raport ministra Boki, ponieważ węgierskie rodziny mają prawo wiedzieć, jaki plan Bruksela chce im narzucić. A w kwietniu będą mogli wybierać między drogą brukselską a drogą pokoju

— napisał Orban, odnosząc się do zaplanowanych na kwiecień wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

Zapis o utworzeniu kilku funduszy zajmujących się odbudową ukraińskiej gospodarki, odbudową zniszczonych obszarów i regionów oraz kwestiami humanitarnymi znalazł się w przedstawionym pod koniec grudnia 20-punktowym planie dla Ukrainy.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych