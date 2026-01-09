Założyciel antysystemowej partii Chega Andre Ventura przewodzi w sondażu opublikowanym na 10 dni przed wyborami prezydenckimi w Portugalii. Na lidera prawicowego ugrupowania chce oddać głos 20,5 proc. osób deklarujących udział w wyborach.
Zgodnie z sondażem ośrodka badawczego Pitagorica największe szanse na wejście do drugiej tury ma polityk opozycyjnej centrolewicowej Partii Socjalistycznej (PS) Antonio Jose Seguro. Chęć poparcia go wyraża 20,1 proc. Portugalczyków planujących udać się do urn 18 stycznia.
Trzecie miejsce w sondażu z poparciem 18,1 proc. przypadło politykowi Inicjatywy Liberalnej (IL) Joao Cotrimowi de Figueiredo.
Niespodziewany sondaż
Sondaż jest niespodzianką, gdyż od listopada ub.r. na przemian z Venturą przewodzili badaniom opinii publicznej politycy o poglądach centroprawicowych: admirał w stanie spoczynku Henrique Gouveia e Melo startujący jako niezależny kandydat oraz Luis Marques Mendes z rządzącego krajem Sojuszu Demokratycznego (AD). W sondażu Pitagorica otrzymali oni odpowiednio 17,8 i 16,7 proc. poparcia.
Zgodnie z dotychczasowymi sondażami ewentualne zwycięstwo Ventury 18 stycznia nie będzie oznaczało jego wygranej w wyścigu o fotel prezydenta. Każdy bowiem z czterech głównych konkurentów tego polityka powinien go pokonać w drugiej turze.
Utworzona w 2019 r. przez Venturę konserwatywno-narodowościowa partia Chega zdobyła w wyborach 18 maja ub.r. 60 mandatów w 230-osobowym jednoizbowym parlamencie, czyli najwięcej od czasu swego powstania. Ustąpiła jedynie Sojuszowi Demokratycznemu, który uzyskał 91 miejsc w izbie. W skład tej centroprawicowej koalicji wchodzą socjaldemokraci (PSD) oraz chadecy (CDS-PP).
Wynik zeszłorocznych wyborów do parlamentu okazał się historyczny, gdyż Chega po raz pierwszy w warunkach zapoczątkowanego w 1974 r. w Portugalii ustroju demokratycznego przełamała prymat w izbie socjalistów i socjaldemokratów.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750191-andre-ventura-z-partii-chega-liderem-prezydenckiego-sondazu
