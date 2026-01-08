Trwa 1416. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 9 stycznia 2026 r.
09:54. W obwodzie kijowskim 90 tys. odbiorców bez prądu
90 tys. odbiorców w obwodzie kijowskim pozbawionych dostaw prądu w wyniku rosyjskiego ataku. Łącznie w obwodzie kijowskim prądu nie ma ma 370 tys. odbiorców (280 tysięcy z nich zostało pozbawionych dostępu do prądu przez złe warunki pogodowe).
09:28. Blackouty w Orle i Biełgorodzie po ukraińskim uderzeniu
Ukraińskie ataki miały pogrążyć w ciemnościach miasta w zachodniej części Rosji. Spowodowało to przerwy w dostawie prądu w Orle i Biełgorodzie, co widać na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych.
Pocisk manewrujący miał uderzyć w rosyjską elektrownię.
09:02. Do ataku Rosja użyła 36 rakiet i 242 dronów
Siły powietrzne podały Ukrainy, że Rosja zaatakowała Ukrainę 36 rakietami, w tym jedną rakietą balistyczną średniego zasięgu z poligonu Kapustin Jar oraz 242 dronami. Odnotowano trafienia 18 rakiet i 16 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych w 19 lokalizacjach.
08:44. Rosja twierdzi, że w ataku na Ukrainę użyła Oriesznika w odwecie za rzekomy atak na rezydencję Putina
Ministerstwo obrony Rosji podało, że w ramach ataku na Ukrainę użyło pocisku balistycznego Oriesznik oraz że miała to być odpowiedź na rzekomy atak Ukrainy na rezydencję Władimira Putina - wynika z komunikatu resortu, cytowanego przez agencje i ukraińskie media.
Minionej nocy, w odpowiedzi na atak terrorystyczny reżimu kijowskiego na rezydencję prezydenta Federacji Rosyjskiej (…), siły zbrojne Rosji zadały potężny cios za pomocą precyzyjnej broni dalekiego zasięgu, zarówno lądowej, jak i morskiej, w tym mobilnego kompleksu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik
— podało rosyjskie ministerstwo obrony w komunikacie, cytowanym przez ukraińską telewizję Hromadskie.
Według sił powietrznych Ukrainy Rosja mogła zaatakować obwód lwowski z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, gdzie prawdopodobnie znajduje się kompleks hipersonicznych rakiet balistycznych średniego zasięgu Oriesznik. Sadowy podał wcześniej, że na razie wiadomo jedynie, iż rakieta balistyczna, którą zaatakowano Lwów, leciała z prędkością 13 tys. km/godz.
Według lwowskiej administracji obwodowej w regionie uszkodzony został ważny obiekt infrastruktury krytycznej.
07:45. Trump: Popieram ustawę o sankcjach na Rosję, ale mam nadzieję, że nie będę musiał ich użyć
Prezydent USA Donald Trump potwierdził w wywiadzie dla Fox News, że popiera projekt ustawy o nowych rosyjskich sankcjach, lecz dodał, że ma nadzieję, iż nie będzie musiał ich użyć. W wywiadzie dla „New York Timesa” poparł gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i ocenił, że Rosja chce zakończyć wojnę.
Trump potwierdził w wywiadzie z publicystą Fox News Seanem Hannitym, że popiera ponadpartyjny projekt ustawy o sankcjach i cłach na państwa kupujące rosyjską ropę naftową.
Oni chcą to zrobić tylko, jeśli to (użycie sankcji) będzie leżało w mojej gestii. I wiesz, popieram to, popieram. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego użyć
— powiedział.
Wiesz, mamy już teraz duże sankcje nałożone na Rosję. Rosyjska gospodarka jest bardzo zła, ale są dużo więksi od Ukrainy. To dużo większy i potężniejszy kraj
— dodał.
06:40. Rosja zaatakowała Kijów i Lwów, w stolicy zginęły cztery osoby
Co najmniej cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku dronowym na Kijów w nocy - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. Sześć osób jest rannych. Rosjanie zaatakowali także Lwów.
W Kijowie miały miejsce eksplozje, wybuchło kilka pożarów, trafione zostały budynki mieszkalne.
Cztery osoby zginęły w stolicy. 10 zostało rannych. Pięć z nich trafiło do szpitala, pozostałym udzielono pomocy na miejscu
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
Władze obwodowe uściśliły, że rannych zostało 16 osób.
00:01. Rosja zaatakowała Kijów i Lwów, słychać eksplozje, wybuchły pożary
Rosja zaatakowała dronami w nocy z czwartku na piątek stolicę Ukrainy Kijów. W mieście słychać eksplozje, wybuchło kilka pożarów - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.
Bezzałogowy statek powietrzny rozbił się na dziedzińcu budynku mieszkalnego. Sklep znajdujący się obok budynku został częściowo uszkodzony
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie.
Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to przyloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami
— poinformował mer miasta Andrij Sadowyj.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu w czwartek wieczorem ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję w nocy masowego ataku na Ukrainę.
