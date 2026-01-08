Trwa 1416. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 9 stycznia 2026 r.
00:01. Rosja zaatakowała Kijów i Lwów, słychać eksplozje, wybuchły pożary
Rosja zaatakowała dronami w nocy z czwartku na piątek stolicę Ukrainy Kijów. W mieście słychać eksplozje, wybuchło kilka pożarów - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.
Bezzałogowy statek powietrzny rozbił się na dziedzińcu budynku mieszkalnego. Sklep znajdujący się obok budynku został częściowo uszkodzony
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie.
Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to przyloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami
— poinformował mer miasta Andrij Sadowyj.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu w czwartek wieczorem ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję w nocy masowego ataku na Ukrainę.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750189-relacja-1416-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.