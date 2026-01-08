NA ŻYWO

Rosja zaatakowała Kijów i Lwów, słychać eksplozje, wybuchły pożary / autor: PAP/EPA
Trwa 1416. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Piątek, 9 stycznia 2026 r.

00:01. Rosja zaatakowała Kijów i Lwów, słychać eksplozje, wybuchły pożary

Rosja zaatakowała dronami w nocy z czwartku na piątek stolicę Ukrainy Kijów. W mieście słychać eksplozje, wybuchło kilka pożarów - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Bezzałogowy statek powietrzny rozbił się na dziedzińcu budynku mieszkalnego. Sklep znajdujący się obok budynku został częściowo uszkodzony

— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie.

Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to przyloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami

— poinformował mer miasta Andrij Sadowyj.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu w czwartek wieczorem ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję w nocy masowego ataku na Ukrainę.

PAP

