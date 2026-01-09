Rząd Szwecji od tego roku rozszerza „kartę aktywności”, czyli bon od państwa dla dzieci i młodzieży na opłacenie zajęć sportowych. Ma to być sposobem na odciągnięcie nastolatków od ekranów elektronicznych.
Minister spraw społecznych Szwecji Jakob Forssmed, który jesienią ubiegłego roku wprowadził kartę, wyraził zadowolenie z początków jej funkcjonowania.
Do tej pory z tego rozwiązania skorzystało ponad 341 tys. dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Od początku stycznia br. bon przysługuje również 7-latkom, a dodatkowo jego wartość wzrosła z 500 do 550 koron (ok. 51 euro) rocznie. W przypadku biedniejszych rodzin podwyżka jest większa - z 2 tys. do 2,5 tys. koron (ok. 230 euro) na dziecko na rok.
Według władz to rodziny o mniejszych zasobach finansowych mogą być bardziej narażone na negatywne skutki nadmiernego korzystania z telefonów.
Z rozmów z organizacjami pomocowymi wiemy, że są dzieci, które rezygnują ze sportu, gdyż ich rodzice nie mogą sobie pozwolić na opłacenie zajęć sportowych czy wpisowego w klubie
— podkreślił Forssmed.
W realizację karty włączyło się do tej pory 5752 firm i stowarzyszeń sportowych lub kulturalnych, czyli w tylu miejscach można zrealizować bon. Pieniądze można przeznaczyć również - na przykład - na wypożyczenie nart.
„Karta aktywności”, choć ma odciągnąć dzieci od korzystania z ekranów, jest dostępna w wersji cyfrowej na rządowej stronie internetowej: www.fritidskortet.se.
Na polecenie Forssmeda szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego wydał zalecenia dla rodziców, dotyczące ograniczenia czasu spędzania przez dzieci przed ekranami. Wynika z nich, że dzieci w wieku 0-2 lata w ogóle nie powinny używać smartfonów i tabletów, w wieku 2-5 lat maksymalnie przez jedną godzinę dziennie, zaś w wieku 6-12 lat - do 1-2 godzin na dobę. Natomiast nastolatkowie między 13. a 18. rokiem życia powinni korzystać z ekranów do 2-3 godzin na dobę. Opublikowano również materiały edukacyjne, pomagające egzekwować zakaz.
W Szwecji samorządy lokalne prowadzą inne działania, mające pomóc w ograniczeniu korzystania z ekranów przez dzieci. W wielu miastach powstały darmowe wypożyczalnie sprzętu sportowego. W Sztokholmie w okresie wakacji uczniowie dostają darmowe bilety komunikacji miejskiej.
Innym pomysłem Forssmeda jest włączenie problematyki zdrowia psychicznego, w tym skutków korzystania z platform społecznościowych, do programu nauczania szkół.
kk/PAP
