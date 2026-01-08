Skandal! KE próbuje przepchnąć umowę z Mercosur bocznymi drzwiami? PE ma zostać pominięty decyzją cypryjskiej prezydencji

RMF FM ustaliło, że Cypr, który obecnie ma prezydencję w Unii Europejskiej, pod wpływem Komisji Europejskiego zdecydował o pominięciu Parlamentu Europejskim w procesie decyzyjnym ws. przyjęcia umowy z Mercosur.

Jak ustaliło RMF FM, Cypr wycofał deklarację Rady UE, w której była mowa o tym, że porozumienie z państwami Mercosur nie może wejść w życie tymczasowo, jeżeli nie zostanie ono zatwierdzone przez Parlament Europejski.

Oznacza to, że… umowa zacznie obowiązywać, gdy tylko wyrazi na nią zgodę Mercosur, a więc chwilę po podpisaniu jej, a do tego dojść ma już 12 stycznia. Wcześniej 9 stycznia nad umową zagłosują ambasadorowie państw UE przy Unii Europejskiej.

Ośmieszenie polskiego rządu

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.

Pominięto Parlament Europejski w procedurze zatwierdzenia umowy Mercosur! Aż się przykro patrzy, jak ośmieszają polski rząd i europosłów w PSL i KO

— wskazał.

Podsumowanie

RMF FM ustaliło, że pod naciskiem Komisji Europejskiej cypryjska prezydencja UE pominęła Parlament Europejski w procedurze zatwierdzania umowy z Mercosur. Oznacza to, że porozumienie może wejść w życie już po podpisaniu.

Adrian Siwek/RMF FM

