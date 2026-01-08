Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że dwustronny dokument, dotyczący gwarancji bezpieczeństwa USA dla Kijowa, jest niemal gotowy do ostatecznego uzgodnienia na najwyższym szczeblu. Ma być podpisany podczas spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Według Zełenskiego sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow poinformował o wynikach rozmów toczonych w ostatnich tygodniach, podczas których strony omówiły zarówno gwarancje bezpieczeństwa, jak i dokumenty dotyczące odbudowy i rozwoju gospodarczego Ukrainy.
Rustem Umerow przedstawił wczoraj wyniki negocjacji naszego zespołu we Francji. Dwustronny dokument dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest już zasadniczo gotowy do sfinalizowania na najwyższym szczeblu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ważne jest, aby Ukraina skutecznie łączyła wysiłki zespołów europejskiego i amerykańskiego, a wspólnie omawialiśmy w szczególności dokumenty dotyczące odbudowy i rozwoju gospodarczego. Poruszono również złożone kwestie z zakresu podstawowych założeń zakończenia wojny, a strona ukraińska przedstawiła możliwe opcje sfinalizowania tego dokumentu. Rozumiemy, że strona amerykańska będzie współpracować z Rosją i oczekujemy informacji zwrotnej na temat tego, czy agresor rzeczywiście chce zakończyć wojnę.
Po powrocie do Kijowa nasz zespół negocjacyjny zda relację ze wszystkich szczegółów spotkań. Informujemy również naszych partnerów o konsekwencjach rosyjskich ataków, które wyraźnie nie wskazują na rewizję priorytetów Moskwy. W tym kontekście konieczne jest, aby presja na Rosję nadal rosła z tą samą intensywnością, co prace naszych zespołów negocjacyjnych. Realność przyszłych gwarancji bezpieczeństwa musi zostać potwierdzona zdolnością naszych partnerów do wywierania skutecznej presji na agresora na tym etapie. Przygotowujemy nowe, istotne kontakty z partnerami
— napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.
Nadzoru rozejmu
Kraje „koalicji chętnych” doprecyzowały wczoraj na szczycie w Paryżu gwarancje bezpieczeństwa, jakie miałyby wejść w życie po ewentualnym zawieszeniu broni na Ukrainie. W deklaracji paryskiej mowa jest m.in. o mechanizmie nadzoru rozejmu, który miałby znajdować się pod zarządem Stanów Zjednoczonych.
Spotkaniu w Paryżu przewodniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wzięli w nim udział szefowie 27 państw i rządów krajów europejskich, w tym premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, szef NATO Mark Rutte i liderzy UE.
Obecni byli także przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner, czyli negocjatorzy strony amerykańskiej w rozmowach pokojowych.
