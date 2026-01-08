Irlandia ma nadzieję na odrzucenie Mercosur. "Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Będziemy głosować przeciwko umowie"

Irlandia ma nadzieję na odrzucenie Mercosur. "Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Będziemy głosować przeciwko umowie". Na zdjęciu protest rolników przeciwko podpisaniu umowy z Mercosur / autor: PAP/EPA
Irlandia zapowiedziała, że zagłosuje przeciwko umowie o wolnym handlu UE-Mercosur w jej obecnym kształcie, uznając proponowane klauzule ochronne za niewystarczające. Sprzeciw Dublina wpisuje się w szerszą falę krytyki porozumienia ze strony części państw UE oraz protestów rolników w wielu krajach Wspólnoty.

Chociaż UE zgodziła się na liczne środki dodatkowe, nie są one wystarczające, aby zadowolić naszych obywateli. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Będziemy głosować przeciwko umowie

— głosi oświadczenie irlandzkiego rządu.

Irlandia dołączyła tym samym do Francji, Polski i Węgier, które także sprzeciwiają się zapisom umowy, ale – w ocenach komentatorów – nie powinno to skutkować jej zablokowaniem. Jutro w sprawie porozumienia zagłosują ambasadorowie państw członkowskich przy UE.

Dziś i jutro w wielu unijnych krajach, w tym w Polsce, odbywają się lub są planowane protesty rolników przeciw porozumieniu UE-Mercosur. Ich uczestnicy podnoszą m.in., że produkty rolno-spożywcze z państw Mercosur będą nieuczciwą konkurencją dla unijnej produkcji, ponieważ nie podlegają takim samym restrykcyjnym normom sanitarnym. Ponadto – jak podkreślają krytycy porozumienia – w produkcji rolnej w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju, które tworzą Mercosur, stosuje się nawozy sztuczne zabronione w rolnictwie UE.

UE prze do podpisania umowy z Mercosur

Komisja Europejska argumentuje, że negocjowana od ponad 25 lat umowa o wolnym handlu z czterema krajami Ameryki Południowej otworzy nowy rynek na europejskie produkty wielu branż, m.in. motoryzacyjnej. Jeśli wynik jutrzejszego głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia UE-Mercosur, 12 grudnia w Paragwaju może nastąpić oficjalne podpisanie umowy.

Obok Francji, Irlandii, Polski i Węgier poważne zastrzeżenia do zapisów umowy zgłaszały też Włochy, ale we wtorek KE zaproponowała przyspieszenie wypłaty 45 mld euro wsparcia dla włoskiego sektora rolniczego, co – według agencji AFP – przekonało władze w Rzymie do przyjęcia porozumienia. Protesty rolnicze przeciw zapisom umowy odbywają się też w innych krajach UE, m.in. od 30 listopada trwają blokady dróg w Grecji.

