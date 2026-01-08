Irlandia zapowiedziała, że zagłosuje przeciwko umowie o wolnym handlu UE-Mercosur w jej obecnym kształcie, uznając proponowane klauzule ochronne za niewystarczające. Sprzeciw Dublina wpisuje się w szerszą falę krytyki porozumienia ze strony części państw UE oraz protestów rolników w wielu krajach Wspólnoty.
Chociaż UE zgodziła się na liczne środki dodatkowe, nie są one wystarczające, aby zadowolić naszych obywateli. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Będziemy głosować przeciwko umowie
— głosi oświadczenie irlandzkiego rządu.
Irlandia dołączyła tym samym do Francji, Polski i Węgier, które także sprzeciwiają się zapisom umowy, ale – w ocenach komentatorów – nie powinno to skutkować jej zablokowaniem. Jutro w sprawie porozumienia zagłosują ambasadorowie państw członkowskich przy UE.
Dziś i jutro w wielu unijnych krajach, w tym w Polsce, odbywają się lub są planowane protesty rolników przeciw porozumieniu UE-Mercosur. Ich uczestnicy podnoszą m.in., że produkty rolno-spożywcze z państw Mercosur będą nieuczciwą konkurencją dla unijnej produkcji, ponieważ nie podlegają takim samym restrykcyjnym normom sanitarnym. Ponadto – jak podkreślają krytycy porozumienia – w produkcji rolnej w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju, które tworzą Mercosur, stosuje się nawozy sztuczne zabronione w rolnictwie UE.
UE prze do podpisania umowy z Mercosur
Komisja Europejska argumentuje, że negocjowana od ponad 25 lat umowa o wolnym handlu z czterema krajami Ameryki Południowej otworzy nowy rynek na europejskie produkty wielu branż, m.in. motoryzacyjnej. Jeśli wynik jutrzejszego głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia UE-Mercosur, 12 grudnia w Paragwaju może nastąpić oficjalne podpisanie umowy.
Obok Francji, Irlandii, Polski i Węgier poważne zastrzeżenia do zapisów umowy zgłaszały też Włochy, ale we wtorek KE zaproponowała przyspieszenie wypłaty 45 mld euro wsparcia dla włoskiego sektora rolniczego, co – według agencji AFP – przekonało władze w Rzymie do przyjęcia porozumienia. Protesty rolnicze przeciw zapisom umowy odbywają się też w innych krajach UE, m.in. od 30 listopada trwają blokady dróg w Grecji.
