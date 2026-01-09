Blackout w Berlinie. Burmistrz mówił, że koordynuje działania, a poszedł grać w tenisa. Opozycja żąda dymisji. "Przegrał pan ten mecz"

Burmistrz Berlina Kai Wegner znalazł się pod ostrzałem opozycji po ujawnieniu, że w trakcie masowego blackoutu grał w tenisa, choć publicznie deklarował, że koordynował działania kryzysowe. Sprawa wywołała polityczną burzę, wezwania do dymisji oraz konieczność składania wyjaśnień przed kierownictwem CDU.

Wczoraj niemieckie media poinformowały, że w zeszłym tygodniu, już po otrzymaniu informacji o masowej awarii prądu w południowo-zachodniej części miasta, Wegner poszedł grać w tenisa ze swoją partnerką.

Dopytywany o tę sprawę burmistrz przyznał, że miało to miejsce.

Grałem w tenisa od godziny pierwszej do drugiej po południu, bo chciałem oczyścić głowę. Ciągle byłem dostępny, mój telefon był włączony. Po grze wróciłem od razu do pracy

— przekazał dziennikowi „Die Welt”.

Jeszcze w weekend polityk przedstawiał jednak inną wersję wydarzeń.

Byłem w domu. Zamknąłem się w moim domowym biurze i koordynowałem stamtąd prace

— mówił.

Opozycja żąda dymisji

Wegner mierzy się teraz z krytyką berlińskiej opozycji z obu stron sceny politycznej i jej wezwaniami, by złożył rezygnację.

Lider berlińskiej Lewicy Tobias Schulze oskarżył burmistrza o „brak odpowiedzialności i empatii”.

Wegner musi zadać sobie teraz pytanie, czy sprostał odpowiedzialności związanej z pełnieniem urzędu

— podkreślił.

Zgodziła się z nim liderka berlińskiej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Kristin Brinker, która oświadczyła, że „każdy, kto wybiera odpoczynek w momencie kryzysu, popełnia błąd”.

Panie burmistrzu, przegrał pan ten mecz

— dodała.

Dziś Wegner ma się stawić przed kierownictwem CDU w celu złożenia wyjaśnień. Berlin we wrześniu czekają wybory do władz lokalnych. W sondażach przed blackoutem współrządzący miastem chadecy mieli 22 proc. poparcia, o sześć punktów procentowych mniej, niż uzyskali w wyborach w 2023 roku.

Blackout w Berlinie

W zeszły weekend w Berlinie na skutek pożaru kabli doszło do awarii, która pozbawiła dostępu do prądu ok. 100 tys. mieszkańców. Dostawy elektryczności przywrócono wszystkim poszkodowanym w środę. Była to najdłuższa masowa przerwa w dostawach prądu w niemieckiej stolicy od końca II wojny światowej.

Do podpalenia kabli przyznała się ekstremistycznie lewicowa Vulkangruppe (Grupa Wulkan), która w dokumencie przekazanym władzom uznała za swoje cele „wyłączenie prądu rządzącym” oraz atak na „przemysł paliw kopalnianych”. Grupa już w przeszłości dokonywała ataków sabotażowych na infrastrukturę krytyczną w Niemczech. Ścigana jest przez prokuraturę federalną m.in. pod zarzutami terroryzmu.

Adam Bąkowski/PAP

