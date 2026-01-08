Administracja USA ogłosiła nowe wytyczne żywieniowe, które odchodzą od dotychczasowych zaleceń, promując większe spożycie białka, pełnotłustego nabiału i zdrowych tłuszczów oraz ostrą walkę z cukrem i wysoko przetworzoną żywnością.
Ogłaszając zmiany, minister zdrowia USA Robert F. Kennedy jr. przedstawiał je jako fundamentalna zmiana i naprawienie historycznych krzywd wyrządzonych Amerykanom przez „kłamstwa” władz na temat prawidłowego odżywiania.
Przez dekady Amerykanie stawali się coraz bardziej chorzy, a koszty opieki zdrowotnej rosły. Powód jest oczywisty. Brutalna prawda jest taka, że nasz rząd okłamywał nas, aby chronić korporacyjne zyski, wmawiając nam, że te substancje jedzeniopodobne są korzystne dla zdrowia publicznego. Polityka federalna promowała i dotowała wysoko przetworzoną żywność i rafinowane węglowodany, a dziś przymykała oko na katastrofalne konsekwencje
— oświadczył Kennedy.
Dziś kładziemy kłamstwom kres. Nowe wytyczne uznają, że pełnowartościowa żywność bogata w składniki odżywcze to najskuteczniejsza droga do lepszego zdrowia i niższych kosztów opieki zdrowotnej. Białko i zdrowe tłuszcze są niezbędne, a my, niesłusznie zniechęcani w poprzednich wytycznych żywieniowych, kończymy wojnę z tłuszczami nasyconymi
— dodał.
Odwrócona piramida żywieniowa
Zadeklarował też „wojnę z dodawaniem cukru”.
Biały Dom opublikował przy tym schemat odwróconej piramidy żywieniowej, w której na samej górze znajdują się białka, owoce i warzywa, poniżej są pełne ziarna, a na samym dole przetworzone węglowodany, w tym białe pieczywo. Nowe wytyczne mówią też, że wybierając tłuszcze należy preferować oliwę z oliwek, masło lub łój wołowy. Kennedy znany jest z krytyki olejów z nasion, a niedługo po dojściu do władzy promował jedną z restauracji smażącą frytki w łoju wołowym.
Wytyczne zwiększają rekomendowane ilości białka z 13-56 g na dzień do 1,2-1,6 na kilogram wagi osoby. Radzą też spożywanie nabiału o pełnej zawartości tłuszczu, zalecając trzy porcje nabiału dziennie.
Nowy schemat wpływa na rządowe programy żywnościowe, w tym bony żywnościowe (SNAP), program żywienia w wojsku, czy też w szkołach.
