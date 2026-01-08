Prezydent USA Donald Trump obwinił „radykalną lewicę” za zastrzelenie przez funkcjonariusza służby ICE kobiety w Minneapolis. Trump stwierdził, że próbująca uciec kobieta zachowała się „nieporządnie”, a funkcjonariusz oddał strzały w samoobronie.
Trump skomentował głośny incydent z Minneapolis we wpisie na Truth Social.
Właśnie obejrzałem nagranie z wydarzenia, które miało miejsce w Minneapolis w stanie Minnesota. To przerażający widok. Krzycząca kobieta była ewidentnie zawodową agitatorką, a kobieta prowadząca samochód zachowywała się bardzo nieporządnie, stawiając opór i utrudniając ruch, po czym gwałtownie, celowo i brutalnie przejechała funkcjonariusza ICE, który najwyraźniej postrzelił ją w samoobronie
— napisał Trump. Dodał, że trudno u uwierzyć, że potrącony funkcjonariusz żyje.
Obarczył też winą za incydent „radykalną lewicę” i jej „codzienne grożenie, napaści i atakowanie naszych funkcjonariuszy organów ścigania i agentów ICE”.
Musimy wspierać i chronić naszych funkcjonariuszy organów ścigania przed tym radykalnym lewicowym ruchem przemocy i nienawiści!
— dodał prezydent. Zamieścił też film z incydentu w zwolnionym tempie, na którym widać odjeżdżający samochód ofiary trącący funkcjonariusza ICE, który chwilę później oddał śmiertelny strzał.
Szefowa resortu bezpieczeństwa krajowego (DHS) Kristi Noem ogłosiła incydent mianem akty terroryzmu, z kolei burmistrz Minneapolis Jacob Frey nazwał jej opis zdarzenia „g… prawdą” i powiedział ICE, by „wyp…” z miasta. Podobne przesłanie skierował gubernator Minnesoty Tim Walz, który powiedział, że jego stan nie potrzebuje więcej pomocy rządu federalnego.
Od tygodni ostrzegaliśmy, że niebezpieczne działania administracji Trumpa stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa publicznego i że ktoś może ucierpieć
— powiedział na konferencji prasowej.
Do zabójstwa doszło po tym, jak DHS rozpoczął wielką operację przeciwko imigrantom w stanie. Minnesota jest ostatnio w centrum kontrowersji związanej z wyłudzaniem przez przedstawicieli somalijskiej diaspory stanowych świadczeń socjalnych na skalę miliardów dolarów.
Według miejskiej policji do incydentu doszło, kiedy 37-letnia kobieta blokowała ulicę swoim pojazdem. Kiedy podeszli do niej funkcjonariusze ICE, odjechała, potrącając jednego z nich, który następnie oddał strzały. Chwilę później samochód wjechał w zaspę śnieżną. Według policji funkcjonariusze próbowali udzielić kobiecie pierwszej pomocy, lecz zmarła na miejscu zdarzenia.
kk/PAP
