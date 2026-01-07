Trwa 1415. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 8 stycznia 2025 r.
00:01. „Wciąż daleko do planu pokojowego w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą”
Wciąż daleko do planu pokojowego mogącego zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą; obecnie są tylko „zarysy pomysłów” – ocenił na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares.
Minister powiedział, że w tej chwili nie ma żadnego planu pokojowego.
Istnieje jedynie zarys pomysłów, które zostały we wtorek omówione w Paryżu w celu opracowania ewentualnego planu pokojowego
— dodał, odnosząc się do spotkania koalicji chętnych we francuskiej stolicy.
We wtorek premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział w Paryżu, że jego kraj jest gotów wysłać swe wojska na Ukrainę po osiągnieciu porozumienia pokojowego. Szef rządu zapowiedział, że będzie tę kwestię omawiał z przedstawicielami hiszpańskich patii politycznych.
Albares odniósł się w środę również do informacji, którą przekazał szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot, że Francja omawia kwestię Grenlandii z europejskimi partnerami po amerykańskich groźbach w sprawie przejęcia tej należącej do Danii autonomicznej wyspy.
Temat ten pojawił się w środę w rozmowach ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec.
Nie wiemy nic o planach Francji dotyczących Grenlandii, ani o tym, żeby zostały one przedstawione innym partnerom europejskim
— zaznaczył Albares.
Minister ponownie podkreślił konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, krytykując działania USA w kwestii Wenezueli. W wyniku sobotniego ataku na Caracas wojska amerykańskie pojmały i wywiozły do USA autorytarnego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750113-relacja-1415-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.