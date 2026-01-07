TYLKO U NAS

RELACJA. 1415. dzień wojny. "Wciąż daleko do planu pokojowego mogącego zakończyć wojnę; obecnie są tylko 'zarysy pomysłów'"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1415. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Czwartek, 8 stycznia 2025 r.

00:01. „Wciąż daleko do planu pokojowego w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą”

Wciąż daleko do planu pokojowego mogącego zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą; obecnie są tylko „zarysy pomysłów” – ocenił na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares.

Minister powiedział, że w tej chwili nie ma żadnego planu pokojowego.

Istnieje jedynie zarys pomysłów, które zostały we wtorek omówione w Paryżu w celu opracowania ewentualnego planu pokojowego

— dodał, odnosząc się do spotkania koalicji chętnych we francuskiej stolicy.

We wtorek premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział w Paryżu, że jego kraj jest gotów wysłać swe wojska na Ukrainę po osiągnieciu porozumienia pokojowego. Szef rządu zapowiedział, że będzie tę kwestię omawiał z przedstawicielami hiszpańskich patii politycznych.

Albares odniósł się w środę również do informacji, którą przekazał szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot, że Francja omawia kwestię Grenlandii z europejskimi partnerami po amerykańskich groźbach w sprawie przejęcia tej należącej do Danii autonomicznej wyspy.

Temat ten pojawił się w środę w rozmowach ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec.

Nie wiemy nic o planach Francji dotyczących Grenlandii, ani o tym, żeby zostały one przedstawione innym partnerom europejskim

— zaznaczył Albares.

Minister ponownie podkreślił konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, krytykując działania USA w kwestii Wenezueli. W wyniku sobotniego ataku na Caracas wojska amerykańskie pojmały i wywiozły do USA autorytarnego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych