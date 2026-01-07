Trwa 1415. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 8 stycznia 2025 r.
10:37. Zniszczono 70 rosyjskich dronów
W nocy z 8 na 9 stycznia (od godz. 19:00 7 stycznia) nieprzyjaciel zaatakował 97 bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed, Gerber i dronami innych typów
— poinformowały w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych Siły Powietrzne Ukrainy. Zneutralizowano 70 rosyjskich dronów.
Zarejestrowano 27 uderzeń bezzałogowych statków powietrznych w 13 lokalizacji, a także upadek fragmentów zestrzelonych bezzałogowych statków powietrznych w jedną lokalizację
— czytamy w informacji.
09:57. Po rosyjskich atakach bez prądu, ciepła i wody pozostaje ponad 1 mln osób
Ponad 1 mln osób pozostaje bez dostaw prądu, ciepła i wody w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy po rosyjskich atakach w ostatnim czasie – powiadomił wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kułeba.
W obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim po wrogich atakach trwają prace w celu przywrócenia działalności sieci. W obwodzie dniepropietrowskim kontynuowane są prace remontowe, by przywrócić dostawy ciepła i wody dla ponad 1 mln odbiorców
— napisał Kułeba w komunikatorze Telegram.
Władze dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej ujawniły, że ostatniej nocy siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak, używając wielu dronów. Ich celem była infrastruktura krytyczna. 31 dronów zostało zestrzelonych przez obronę powietrzną – przekazał w Telegramie szef administracji Władysław Hajwanenko.
W mieście Zaporoże, także w południowo-wschodniej części Ukrainy, ataki trwały przez całą noc. Rosjanie użyli dronów i samolotów lotnictwa taktycznego – poinformowały lokalne władze.
W Zaporożu przez całą noc pracowały brygady remontowe; przywrócono dostawy energii elektrycznej, trwa dostarczanie ciepła i wody do mieszkań. Kotłownie mają zapewnioną energię elektryczną i pracują w normalnym trybie
— oświadczy Iwan Fedorow, szef władz obwodu zaporoskiego.
Zapewnił, że w obu regionach działa kolej, choć pociągi w obwodzie dniepropietrowskim jeżdżą dzięki lokomotywom spalinowym.
09:23. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1400 żołnierzy (łącznie 1 215 900 od początku pełnoskalowej wojny).
09:04. Chińskie MSZ krytykuje zajęcie tankowców przez USA w związku z omijaniem sankcji
MSZ Chin oświadczyło, że zajęcie przez USA rosyjskich tankowców na wodach międzynarodowych jest bezprawne, oraz wyraziło sprzeciw wobec egzekwowania przez Waszyngton jednostronnych sankcji, które nie zostały autoryzowane przez ONZ.
USA i inne kraje zachodnie wprowadziły szereg restrykcji, w tym limity cenowe, na rosyjską ropę w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę w 2022 roku. USA nasiliły w ostatnim czasie egzekwowanie tych przepisów, ścigając statku należące do rosyjskiej floty cieni. Chiny, kluczowy partner handlowym Rosji, konsekwentnie odmawiają uznania zachodnich sankcji, uznając je za narzędzie politycznego nacisku pozbawione umocowania w prawie międzynarodowym.
07:15. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 275 starć na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najwięcej z nich odnotowano na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 77 ataków sił rosyjskich.
01:03. Senator Graham: Trump dał zielone światło dla ustawy o sankcjach przeciwko Rosji
Republikański senator Lindsey Graham ogłosił, że prezydent Donald Trump dał „zielone światło” dla jego projektu ustawy o sankcjach przeciwko Rosji oraz cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową. Wyraził nadzieję, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się w przyszłym tygodniu.
00:15. Rosyjskie ataki przerwały dostawy prądu w południowo-wschodniej części kraju
Rosyjskie ataki niemal całkowicie odcięły wieczorem dostawy prądu w dwóch obwodach na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowało ministerstwo energetyki w Kijowie.
W wyniku ataku obwody dniepropietrowski i zaporoski są niemal całkowicie pozbawione prądu
— poinformowało ministerstwo w oświadczeniu na Telegramie.
Infrastruktura krytyczna działa na rezerwowym zasilaniu
— dodał resort.
Reuters przypomina, że rosyjskie ataki od dawna są wymierzone w ukraińską sieć energetyczną i nasiliły się w ostatnich miesiącach.
Premier Ukrainy Julia Swyrydenko powiedziała, że zbliżające się intensywne opady śniegu i temperatura spadająca w nocy do minus 20 stopni Celsjusza prawdopodobnie pogłębią zakłócenia w dostawach prądu i ciepła.
00:01. „Wciąż daleko do planu pokojowego w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą”
Wciąż daleko do planu pokojowego mogącego zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą; obecnie są tylko „zarysy pomysłów” – ocenił na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares.
Minister powiedział, że w tej chwili nie ma żadnego planu pokojowego.
Istnieje jedynie zarys pomysłów, które zostały we wtorek omówione w Paryżu w celu opracowania ewentualnego planu pokojowego
— dodał, odnosząc się do spotkania koalicji chętnych we francuskiej stolicy.
We wtorek premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział w Paryżu, że jego kraj jest gotów wysłać swe wojska na Ukrainę po osiągnieciu porozumienia pokojowego. Szef rządu zapowiedział, że będzie tę kwestię omawiał z przedstawicielami hiszpańskich patii politycznych.
Albares odniósł się w środę również do informacji, którą przekazał szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot, że Francja omawia kwestię Grenlandii z europejskimi partnerami po amerykańskich groźbach w sprawie przejęcia tej należącej do Danii autonomicznej wyspy.
Temat ten pojawił się w środę w rozmowach ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec.
Nie wiemy nic o planach Francji dotyczących Grenlandii, ani o tym, żeby zostały one przedstawione innym partnerom europejskim
— zaznaczył Albares.
Minister ponownie podkreślił konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, krytykując działania USA w kwestii Wenezueli. W wyniku sobotniego ataku na Caracas wojska amerykańskie pojmały i wywiozły do USA autorytarnego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę.
