Funkcjonariusz ICE zastrzelił próbującą uciec migrantkę w Minneapolis. W USA wybuchła burza. Bronił się, czy nadużył swojej władzy?

Podczas operacji deportacyjnej ICE w Minneapolis funkcjonariusz zastrzelił 37-letnią kobietę. / autor: EPA/CRAIG LASSIG Dostawca: PAP/EPA.
Podczas operacji deportacyjnej ICE w Minneapolis funkcjonariusz zastrzelił 37-letnią kobietę. / autor: EPA/CRAIG LASSIG Dostawca: PAP/EPA.

W Minneapolis, w amerykańskim stanie Minnesota, zginęła w środę 37-letnia kobieta, gdy funkcjonariusz urzędu ds. imigracji i egzekwowania ceł (ICE) otworzył ogień podczas szeroko zakrojonej operacji deportacyjnej. Strzelanina wywołała falę protestów i ostrą krytykę władz miasta pod adresem administracji federalnej.

Według ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS) funkcjonariusz ICE oddał strzały „w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych”, gdy kobieta miała „użyć pojazdu jako broni” i próbować potrącić agentów.

Broniąc się funkcjonariusz oddał strzały

— oznajmiła rzeczniczka DHS Tricia McLaughlin, cytowana przez agencję Reutera.

Z kolei szefowa DHS Kristi Noem określiła działania kobiety jako „akt terroryzmu domowego” i zapowiedziała dalszą ochronę agentów federalnych.

Telewizja CNN podała, że nagrania z miejsca zdarzenia pokazują agentów podchodzących do samochodu blokującego ulicę. Gdy pojazd zaczyna odjeżdżać, w ciągu kilku sekund padają strzały, po czym auto uderza w inny pojazd.

Stary, popełniłeś morderstwo, dlaczego?

— słychać na nagraniu krzyk świadka zdarzenia.

Ofiara

Szef policji w Minneapolis Brian O’Hara poinformował, że zginęła 37-letnia biała kobieta, wobec której nie było prowadzone żadne postępowanie imigracyjne. Została postrzelona w głowę i zmarła po przewiezieniu do szpitala. Sprawę przejęło FBI oraz stanowe organy śledcze.

Burmistrz Minneapolis Jacob Frey stanowczo odrzucił wersję o samoobronie forsowaną przez organy federalne.

To kompletna bzdura. Widziałem nagranie, to było lekkomyślne nadużycie władzy, które doprowadziło do śmierci człowieka

— powiedział Frey, wzywając jednostki ICE do opuszczenia miasta.

Podobne apele wystosowały kongresmenka Ilhan Omar oraz senatorka Tina Smith, obie z Partii Demokratycznej.

Podsumowanie

Podczas operacji deportacyjnej ICE w Minneapolis funkcjonariusz zastrzelił 37-letnią kobietę. Sprawa wzbudza ogromne emocje w USA.

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

