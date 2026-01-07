Dowództwo Europejskie USA (EUCOM) poinformowało o zajęciu tankowca M/V Bella 1, płynącego pod rosyjską banderą i zmienioną nazwą, w związku z omijaniem amerykańskich sankcji. z kolei Dowództwo Południowe podało, że zajęto inny tankowiec, M/T Sophia, objęty sankcjami za przewóz rosyjskiej ropy.
Jak oznajmił EUCOM na swoim koncie na portalu X, operację przejęcia tankowca ogłosiły resorty sprawiedliwości i bezpieczeństwa krajowego w koordynacji z Pentagonem.
Statek został zajęty na północnym Atlantyku na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA po tym, gdy został namierzony przez (okręt Straży Przybrzeżnej USA) USCGC Munro
— czytamy.
Blokada objętej sankcjami i nielegalnej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełnej mocy - wszędzie na świecie
— dodał we wpisie szef Pentagonu Pete Hegseth.
Niemal równocześnie Dowództwo Południowe USA powiadomiło o zajęciu innego tankowca, M/T Sophia na Morzu Karaibskim.
Zatrzymany statek, M/T Sophia, operował na wodach międzynarodowych i prowadził nielegalną działalność na Morzu Karaibskim. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych eskortuje M/T Sophia do Stanów Zjednoczonych w celu ostatecznego rozpatrzenia sprawy
— napisano we wpisie na platformie X.
Według danych resortu finansów USA płynąca pod panamską banderą Sophia trafiła na listę sankcji w styczniu 2025 r. w ramach działań przeciwko rosyjskiej „flocie cieni” przewożącej rosyjską ropę naftową w cenie wyższej niż ustalony przez G7 limit.
Tankowiec Bella-1 jako Marinera
Bella-1 to powiązany z Wenezuelą i Iranem tankowiec, który zbiegł przed blokadą Wenezueli i od dwóch tygodni był ścigany przez amerykańskie okręty. Został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2024 r. za transport irańskiej ropy naftowej. Według Białego Domu statek był bezpaństwowy i pływał pod fałszywą banderą. Po stawieniu oporu podczas próby zajęcia go po raz pierwszy w grudniu zmienił jednak nazwę na Marinera i został zarejestrowany jako rosyjski. Według „Wall Street Journal” Rosja zwróciła się do władz USA o zaprzestanie pościgu za statkiem.
Dziennik podał, że w akcji poza okrętami Straży Przybrzeżnej użyto też śmigłowców oraz samolotu P-8 Poseidon używanego do wykrywania okrętów podwodnych. Tankowiec miał być bowiem eskortowany przez rosyjski okręt podwodny. Na pokład okrętu USA miały wysłać mechaników i dowódców statków.
Bella 1 i Sophia są trzecim i czwartym tankowcem zajętym przez USA w ramach blokady Wenezueli. Dwa wcześniejsze to Skipper, również objęty sankcjami w związku z przewozem irańskiej ropy, oraz płynący pod panamską banderą Centuries, który nie był na liście sankcji, lecz miał przewozić wenezuelską ropę do Chin.
Jak podaje Sky News, rosyjskie ministerstwo transportu wydało oświadczenie w sprawie zajęcia tankowca Marinera, twierdząc, że operacja ta stanowiła naruszenie prawa morskiego.
PAP/X/Sky News/oprac. Natalia Wierzbicka
