„Nie wiem, czy jest inny region świata, o który by tak mocno i w równym stopniu zabiegały Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone. Takiego regionu nie ma. Grenlandia jest rzeczywiście wyjątkowa” - powiedział europoseł PiS Waldemar Buda w programie „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zakusów USA, żeby przejąć kontrolę nad największą wyspą na świecie.
Polityk został zapytany o przyczyny zainteresowania Grenlandią przez USA. Czy chodzi głównie o potencjalne skrócenie szlaków handlowych?
Sprawa jest bardziej skomplikowana, bo gdyby chodziło tylko szlaki handlowe to ja myślę, że takiej determinacji by nie było. To po pierwsze. Po drugie są surowce, ale po trzecie jest jeszcze coś ważnego. Jakby Rosja chciała wystrzelić rakietę balistyczną, to ona leci przez Grenlandię i to jest według mnie kluczowy argument w dzisiejszym świecie
— wyjaśnił Buda.
Czy USA przejmą Grenlandię?
Jak UE powinna się zachować w przypadku aneksji Grenlandii przez USA?
Musimy przestać się konfliktować i pokazywać, że my jesteśmy przeciwwagą dla Ameryki, tylko musimy z nimi współpracować. Świat jest tak skonstruowany, siła przewagi dyplomatyczno-militarnej dzisiaj rozstrzygają o porządku świata i powinniśmy z Ameryką budować ten świat
— powiedział.
Europarlamentarzysta został dopytany, czy USA dopnie swego i przejmie kontrolę nad Grenlandią.
Według mnie Ameryka w jakimś stopniu umocni się w tamtym terenie. Czy to będzie poprzez porozumienie militarne, które gwarantuje im pewien pokój i baza wojskowa zostanie rozbudowana, albo być może jakieś formalne porozumienie, gdzie oni otrzymają koncesje, czyli bardziej tam wejdą i tak dalej. Nie będzie to całkowite przejęcie, to będzie proces, który będzie trwał latami
— wyjaśnił.
Buda o Mercosur
Na koniec poruszona została kwestia umowy UE-Mercosur.
Nie produkujemy, nie mamy paliw i jeszcze jak dojdzie do konfliktu to oddajemy żywność. Oni mogą nas posprzątać w dwa miesiące. Chiny zamkną złoża, Ameryka zamknie dostęp do Europy. Zamkną cieśniny i cały szlak handlowy z żywnością. Jest po Europie i my się w to pchamy. Umowa z Mercosur to jest pchanie się w gips
— powiedział europoseł.
