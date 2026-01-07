Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zaprzeczył na spotkaniu z parlamentarzystami swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), jakoby otrzymał ofertę przyjęcia w kraju prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro przed jego pojmaniem przez wojska USA - podała agencja Anadolu.
Zapytany o doniesienia, według których Maduro otrzymał propozycję wyjazdu do Turcji w zamian za ustąpienie ze stanowiska, Erdogan odpowiedział: „Nie było takiego tematu”.
Amerykański senator Lindsey Graham powiedział już po zatrzymaniu wenezuelskiego przywódcy, że Maduro „mógłby być teraz w Turcji, ale jest w Nowym Jorku”. Graham potwierdził tym samym doniesienia dziennika „New York Times”, który - powołując się na amerykańskich i wenezuelskich urzędników - informował o ultimatum, które Maduro miał otrzymać pod koniec grudnia i które dawało mu możliwość zrzeczenia się władzy i wyjazdu do Turcji.
Rozmowa prezydentów Turcji i USA
5 stycznia prezydent Turcji odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podkreślił, że Wenezuela nie może zostać wciągnięta w niestabilność i chaos po obaleniu jej przywódcy.
Gdziekolwiek to nastąpi, nie pochwalamy żadnych działań naruszających legitymację polityczną i prawo międzynarodowe
— powiedział w odniesieniu do interwencji USA w Caracas.
Podkreślamy, że Wenezuela nie może zostać wciągnięta w stan chaosu
— zaznaczył Erdogan. Podkreślił, że Ankara będzie wspierać naród wenezuelski w jego dążeniu do dobrobytu, pokoju i rozwoju.
Siły amerykańskie przeprowadziły 3 stycznia uderzenia na cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. W czasie operacji komandosi schwytali Madura i jego żonę Cilię Flores. Para została przewieziona do USA, gdzie sąd federalny w Nowym Jorku postawił im w poniedziałek zarzuty, w tym dotyczące uczestnictwa w „zmowie narkoterrorystycznej”. Oskarżeni nie przyznali się do winy.
Adam Stankiewicz/PAP
