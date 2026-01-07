Republikański senator Lindsey Graham ostrzegł w wywiadzie dla stacji Fox News, że jeśli władze w Teheranie będą nadal zabijać uczestników protestów w Iranie, to prezydent USA Donald Trump wyda rozkaz zabicia ajatollaha Alego Chameneia, najwyższego irańskiego przywódcy duchowego i politycznego - przekazała agencja Anadolu.
Graham zaapelował do władz Iranu, aby przestały prześladować uczestników trwających od 11 dni protestów i zaczęły poważnie traktować amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.
Uprzedzam ajatollahów: jeżeli będziecie zabijać swoich ludzi, domagających się lepszego życia, Donald Trump was zabije
— zagroził senator.
Graham powiedział dziennikarzom, że do Iranu nadciąga (…) „największa zmiana w historii Bliskiego Wschodu”, która zmiecie „nazistowski reżim”.
Pomoc dla narodu irańskiego jest już w drodze
— dodał senator.
Trump zapewnił 2 stycznia na swojej platformie Truth Social, że USA przyjdą z odsieczą demonstrantom, jeżeli władze w Teheranie będą nadal brutalnie zabijać uczestników pokojowych manifestacji.
Protesty w Iranie
Irańskie protesty rozpoczęły się 28 grudnia od strajku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów. W ciągu 11 dni manifestacje objęły - zdaniem opozycyjnego portalu Iran International - powyżej 200 miast. Media donosiły, że w kilku miejscach - w tym w położonym na południu kraju Szirazie - siły bezpieczeństwa miały strzelać do demonstrantów.
