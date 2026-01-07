Wideo

Dymiące silniki i pęknięte lufy. Tajlandzka armia zdegustowana chińskimi czołgami VT-4, których używa do starć z Kambodżą

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu czołg VT-4 / autor: Wikimiedia/Oppufc/https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Na zdjęciu czołg VT-4 / autor: Wikimiedia/Oppufc/https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Królewska Armia Tajlandii narzeka na chińskie czołgi VT-4, których używa w przygranicznych starciach z Kambodżą. Maszyny doznały wielu poważnych usterek technicznych.

Na nagraniach dostępnych w Internecie widać czołgi z pękniętymi lufami i unieruchomionymi, dymiącymi silnikami.

To właśnie główne działo VT-4 jest jednym z najsłabszych elementów czołgu, zgłaszanych przez załogi. Zawodzi podczas długotrwałego ostrzału, a tajlandzcy czołgiści informowali przełożonych o powtarzających się problemach z działami nie tylko podczas walk, ale już w czasie szkoleń - przypomniał portal.

Długa lista usterek w chińskich czołgach

Lista mankamentów przedstawionych przez wojskowych jest długa. Załogi narzekały na układ napędowy wieży, elektroniczny system kierowania ogniem, fatalnie działającą klimatyzację wewnątrz pojazdu i słaby pancerz. A kilka pozytywnych elementów, jak np. optyka, nie równoważy - ich zdaniem - tego, co określili w raportach jako „utrzymujące się problemy z niezawodnością podczas długotrwałego użytkowania”. W ich ocenie chińskim maszynom daleko do dużo starszych, ale niezawodnych czołgów amerykańskich.

VT-4, wprowadzony do służby w Tajlandii w 2017 r., został niedawno wybrany jako następca starzejących się czołgów amerykańskich M48 i M60, a także jako uzupełnienie skromnej floty czołgów T-84 Opłot-T produkcji ukraińskiej.

Siły zbrojne Tajlandii dysponują obecnie 49 czołgami eksportowej wersji VT-4, opracowanymi przez chińskiego producenta NORINCO, głównego dostawcę uzbrojenia dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych