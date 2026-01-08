Zima zaskoczyła? Nie w Szwecji, gdzie rządzą narty biegowe! Mieszkańcy Goeteborga przechytrzyli paraliż komunikacyjny, w tle sztab kryzysowy

Intensywne opady śniegu sparaliżowały Goeteborg. W tym drugim największym mieście Szwecji nie kursują tramwaje ani autobusy, niektórzy mieszkańcy założyli narty biegówki, aby dotrzeć do pracy” – odnotowała gazeta „Goeteborgs-Posten”.

Szwedzki instytut meteorologiczny SMHI zapowiedział dalsze opady śniegu (25-40 cm) i porywisty wiatr w środkowej i południowej części kraju.

Sztab kryzysowy w Goeteborgu

Władze Goeteborga zwołały sztab kryzysowy, lokalna policja poinformowała o wielu wypadkach na drogach. Spółki kolejowe odwołały pociągi na odcinkach na północ od Sztokholmu. W stolicy transport publiczny działa w ograniczonym zakresie. Na dalekiej północy rekordowe mrozy minus 30-40 stopni C. sparaliżowały komunikację szynową między Lulea a Kiruną.

Szwecja zmaga się z atakiem zimy od końca świąt Bożego Narodzenia. Najpierw problemy sprawił sztorm Johannes, zginęły trzy osoby przygniecione przez drzewa, a 40 tys. gospodarstw nie miało prądu. Od kilku dni kraj boryka się z intensywnymi opadami śniegu.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

