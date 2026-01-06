NA ŻYWO

RELACJA. 1414. dzień wojny na Ukrainie. Macron: Tysiące naszych żołnierzy mogłyby wspierać pokój na Ukrainie w razie rozejmu

RELACJA. 1414. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
RELACJA. 1414. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1414. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 7 stycznia 2026 r.

00:01. Macron: tysiące naszych żołnierzy mogłyby wspierać pokój na Ukrainie w razie rozejmu

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział we wtorek, że kilka tysięcy żołnierzy francuskich mogłoby zostać rozmieszczonych w celu wsparcia pokoju na Ukrainie po ewentualnym podpisaniu zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję. Zastrzegł, że byłyby to wyłącznie siły zabezpieczające porozumienie.

Macron, który wypowiadał się w telewizji France 2, wyjaśnił, że siły te zostałyby wysłane „w ramach operacji zagranicznych” Francji. - Nie są to siły, które angażuje się w walkę - podkreślił, dodając, że chodzi o siły reasekuracyjne.

Francuski prezydent wypowiadał się po szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu. Część krajów koalicji - państw wspierających Ukrainę - gotowa jest uczestniczyć w rozmieszczeniu sił reasekuracyjnych w razie zawieszenia broni, rozmieszczonych z dala od linii frontu.

red/PAP/X/FB

