Środa, 7 stycznia 2026 r.
00:01. Macron: tysiące naszych żołnierzy mogłyby wspierać pokój na Ukrainie w razie rozejmu
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział we wtorek, że kilka tysięcy żołnierzy francuskich mogłoby zostać rozmieszczonych w celu wsparcia pokoju na Ukrainie po ewentualnym podpisaniu zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję. Zastrzegł, że byłyby to wyłącznie siły zabezpieczające porozumienie.
Macron, który wypowiadał się w telewizji France 2, wyjaśnił, że siły te zostałyby wysłane „w ramach operacji zagranicznych” Francji. - Nie są to siły, które angażuje się w walkę - podkreślił, dodając, że chodzi o siły reasekuracyjne.
Francuski prezydent wypowiadał się po szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu. Część krajów koalicji - państw wspierających Ukrainę - gotowa jest uczestniczyć w rozmieszczeniu sił reasekuracyjnych w razie zawieszenia broni, rozmieszczonych z dala od linii frontu.
