Trwa 1414. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 7 stycznia 2026 r.
18:30. Trump: Bez mojego zaangażowania Rosja miałaby teraz całą Ukrainę
„Gdyby nie moje zaangażowanie, Rosja miałaby teraz CAŁĄ UKRAINĘ. Pamiętajcie też, że samodzielnie zakończyłem osiem wojen, a Norwegia, członek NATO, postąpiła głupio, nie przyznając mi Pokojowej Nagrody Nobla” - napisał prezydent USA Donald Trump na swojej platformie społecznosciowej. „Rosja i Chiny nie boją się NATO bez Stanów Zjednoczonych i wątpię, czy NATO byłoby po naszej stronie, gdybyśmy naprawdę ich potrzebowali” - dodał, podkreślając że USA zawsze będą wpierać NATO, a także że jedynym krajem, którego boją się Chiny i Rosja to „odbudowane przez Donalda Trumpa Stany Zjednoczone”.
18:25. Atak na Krzywy Róg i Odessę
Po południu Rosjanie przeprowadzili przy pomocy dronów i rakiet balistycznych zmasowany atak na Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim - podały lokalne władze miasta. Rannych zostało osiem osób, z czego dwie są w ciężkim stanie.
Z kolei w Odessie w ataku na dwa porty zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych - podał wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba.
18:18. Szef MSZ Francji: szczyt koalicji chętnych pokazał, że bezpieczeństwo Europy budowane jest wraz z partnerami
Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział, że szczyt koalicji chętnych pokazał, iż bezpieczeństwo Europy budowane jest w Europie, ale przy udziale przedstawicieli krajów nieeuropejskich. Dodał, że koalicja podkreśliła chęć współpracy wojskowej, by doprowadzić do trwałego pokoju.
Barrot podkreślił, że głównym celem jest odstraszanie przyszłej agresji Rosji.
Minister wypowiadał się w Paryżu na konferencji prasowej po spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego, które odbyło się z udziałem polskiego wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
18:00. Rosja zaatakowała dwa porty w obwodzie odeskim
Jedna osoba zginęła, a co najmniej pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na dwa porty w obwodzie odeskim. Ołeksij Kułeba, wicepremier ds. odbudowy Ukrainy i minister rozwoju społeczności i terytoriów, w mediach społecznościowych poinformował, że uszkodzone zostały również obiekty portowe, budynki administracyjne i zbiorniki z ropą.
17:30. Od początku dnia na froncie doszło do 140 potyczek
Więcej niż co trzecie ze starć miało miejsce na pokrowskim odcinku frontu. 44 z potyczek prowadzonych na tym odcinku frontu już się zakończyło.
17:14. Mer Lwowa: Przez decyzje rządu w moim mieście nie było prądu
Mer Lwowa Andrij Sadowy zaalarmował, że przez decyzje rządu Ukrainy, który zmienił zasady przydziału prądu w wywołanym przez agresję Rosji kryzysie energetycznym, w jego mieście nie było prądu w części szpitali i komunikacji miejskiej.
W Ukrainie, której infrastruktura znajduje się pod codziennymi atakami rosyjskich rakiet i dronów, stosowane są dobowe, zaplanowane grafiki wyłączeń energii elektrycznej. Jeśli ataki doprowadzają do uszkodzenia ważnych obiektów, prąd odcinany jest bez grafików, czyli bez uprzedzania o tym mieszkańców.
Sadowy napisał w godzinach porannych na Facebooku, że decyzje rządu doprowadziły do poważnych problemów w działaniu systemu ochrony zdrowia i komunikacji miejskiej.
Nie rozumiem, kto wpadł na pomysł zaliczenia szpitali i elektrycznego transportu miejskiego do zwykłych grup odłączeń
— oświadczył.
W kolejnym wpisie Sadowy poinformował, że rozmawiał o tej sytuacji z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Napisał, że po rozmowie część placówek ochrony zdrowia zostało przyłączonych do dostaw.
Mer Lwowa powiadomił po południu, że bez prądu wciąż pozostawały dwa zakłady opieki zdrowotnej. Jeden z nich to centrum rehabilitacji osób, które były w rosyjskiej niewoli, drugie – to oddział pulmonologiczny jednego ze szpitali. Poinformował także, że tramwaje i trolejbusy wznowiły kursy na swoich trasach.
Mimo apelów pani premier (Swyrydenko) ktoś, kto włącza i wyłącza, niestety, przełącznik, podjął odmienną decyzję. (…) Nie wiem, kto za tym stoi, ale ja milczeć na ten temat nie będę
— ostrzegł Sadowy.
16:40. Rosja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę atak na Krzywy Róg
Ołeksandr Wilkuł, Przewodniczący Rady Obrony Krzywego Rogu, zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach, ponieważ rosyjskie drony i pociski balistyczne wystrzelone z tymczasowo okupowanego Krymu wciąż znajdują się w przestrzeni powietrznej.
16:35. Cios w rosyjską „flotę cieni”!
Jak podaje Sky News, rosyjskie ministerstwo transportu wydało oświadczenie w sprawie zajęcia tankowca Marinera, twierdząc, że operacja ta stanowiła naruszenie prawa morskiego.
16:02. Szefowa MSZ Finlandii: zagrożenie ze strony Rosji dla Europy będzie się utrzymywać
Ministra spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen ostrzegła w środę, że zagrożenie ze strony Rosji dla całej Europy w formie działań hybrydowych będzie się utrzymywać w najbliższej przyszłości. Z naszej bolesnej historii wiemy, że Rosja niestety rozumie tylko siłę – podkreśliła.
Valtonen była gościem konferencji bawarskiej partii CSU, która odbywa się w klasztorze Seeon na południu Niemiec. Jak zauważa portal tagesschau, na spotkanie zaproszono również prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, kolejnego polityka otwarcie wspierającego Ukrainę.
15:19. Zełenski liczy na spotkanie z Trumpem w najbliższym czasie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że wkrótce spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, by omówić gwarancje bezpieczeństwa dla jego państwa przed ponowną agresją ze strony Rosji, w razie zawarcia porozumienia pokojowego.
Czy są jakieś ustalenia w negocjacjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa na okres dłuższy niż 15 lat? Bo w grudniu poruszyłem tę kwestię, prezydent USA zrobił w tej sprawie przerwę, powiedział, że będą ją rozpatrywać. Myślę, że w najbliższym czasie spotkam się z nim, sądzę, że będę miał spotkanie w Waszyngtonie, a może gdzieś indziej — zobaczymy, jakie plany ma prezydent
— powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.
14:10. W rosyjskim obwodzie biełgorodzkim wybuchł pożar po ataku bezzałogowców na skład ropy
Według regionalnych władz, cytowanych przez Biełsat, nikt nie został ranny. Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że nocą zestrzelono 32 drony.
13:27. Wojsko: armia uderzyła w magazyn ropy naftowej w obwodzie biełgorodzkim w Rosji
Oddziały ukraińskiej armii przeprowadziły w nocy z wtorku na środę atak na magazyn ropy naftowej Oskołnieftiesnab w obwodzie biełgorodzkim w Rosji; na terenie zakładu doszło do rozległego pożaru - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Magazyn ropy naftowej jest wykorzystywany do zaopatrywania armii okupantów w paliwo. W wyniku trafień w zbiorniki odnotowano rozległy pożar na terenie obiektu
— podały ukraińskie wojska w komunikatorze Telegram.
12:08. Sztab Generalny: trwają walki o Pokrowsk i Hulajpole
Najcięższe walki na linii frontu trwają na odcinkach w pobliżu Pokrowska i Hulajpola, w obwodach donieckim i zaporoskim – poinformował ukraiński Sztab Generalny w codziennym komunikacie poświęconym sytuacji w wojnie z Rosją.
W ciągu ostatniej doby na całej linii frontu odnotowano 221 starć z siłami rosyjskimi
— napisano w komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego.
Do 44 potyczek doszło na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim, a do 48 – wokół Hulajpola w obwodzie zaporoskim. Te dane potwierdził także projekt analityczny DeepState w komunikatorze Telegram, informując w środę o trwających walkach i postępach sił rosyjskich w pobliżu Pokrowska i Hulajpola. W ciągu minionej doby te postępy miały wynieść odpowiednio 8 i 2,5 km kwadratowego.
12:00. Ukraińcy zaatakowali rosyjski skład ropy i magazyn wojskowy
Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował o nocnym ataku na skład ropy w obwodzie biełgorodzkim oraz magazyn wojskowy na terenie okupowanego obwodu donieckiego.
11:35. Media po szczycie w Paryżu: Merz zmienia ton, ale zachowuje ostrożność
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zmienia ton w kwestiach dotyczących zaangażowania niemieckich wojsk w zabezpieczenie ewentualnego rozejmu w Ukrainie, ale zachowuje ostrożność - oceniają niemieckie media.
Merz przekazał po wtorkowym szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu, że po zawieszeniu broni niemieckie wojsko mogłoby wspomagać Ukrainę, działając z sąsiadującego z nią terytorium NATO. Nie wykluczył przy tym ewentualnego wysłania wojsk RFN także na terytorium Ukrainy. Szczegóły, w tym dotyczące liczebności i zakresu ewentualnej misji Bundeswehry, pozostają nieznane. Kraje NATO, które sąsiadują z Ukrainą, to Polska, Rumunia, Słowacja oraz Węgry.
10:32. SBU zatrzymała agentkę FSB
SBU zatrzymała agentkę FSB, która zainstalowała lokalizator GPS w celu przeprowadzenia ataku rosyjskich sił zbrojnych na elektrociepłownię w ukraińskim mieście Kropywnycki.
09:21. Prezydent Stubb: będziemy zaangażowani w wielonarodowe siły wspierające Ukrainę
Finlandia będzie uczestniczyć w siłach wspierających Ukrainę tworzonych przez „koalicję chętnych” – oświadczył prezydent Alexander Stubb. Po spotkaniu w Paryżu liderów państw, które tworzą koalicję, Stubb podkreślił zarazem, że Finlandia „musi również zadbać o swój kraj i granice”.
Według Stubba głównym rezultatem wtorkowego spotkania z udziałem wysłanników Waszyngtonu było potwierdzenie zaangażowania Amerykanów w gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy. Jednak – jak stwierdził podczas konferencji w fińskiej ambasadzie w Paryżu – „najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy są teraz i zawsze będą jej własne siły zbrojne”.
Zdaniem fińskiego prezydenta na obecnym etapie nie chodzi jeszcze o utworzenie „sił pokojowych” na Ukrainie, ponieważ wiele szczegółów pozostaje otwartych i wymaga rozpatrzenia przez parlament.
00:01. Macron: tysiące naszych żołnierzy mogłyby wspierać pokój na Ukrainie w razie rozejmu
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział we wtorek, że kilka tysięcy żołnierzy francuskich mogłoby zostać rozmieszczonych w celu wsparcia pokoju na Ukrainie po ewentualnym podpisaniu zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję. Zastrzegł, że byłyby to wyłącznie siły zabezpieczające porozumienie.
Macron, który wypowiadał się w telewizji France 2, wyjaśnił, że siły te zostałyby wysłane „w ramach operacji zagranicznych” Francji. - Nie są to siły, które angażuje się w walkę - podkreślił, dodając, że chodzi o siły reasekuracyjne.
Francuski prezydent wypowiadał się po szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu. Część krajów koalicji - państw wspierających Ukrainę - gotowa jest uczestniczyć w rozmieszczeniu sił reasekuracyjnych w razie zawieszenia broni, rozmieszczonych z dala od linii frontu.
