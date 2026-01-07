Hiszpania wyśle wojska na Ukrainę? Sanchez: "Jesteśmy gotowi umocnić pokój w postaci obecności hiszpańskich sił zbrojnych"

Premier Hiszpanii o wojskach jego kraju na Ukrainie
Premier Hiszpanii o wojskach jego kraju na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział w Paryżu po spotkaniu „koalicji chętnych”, że jego kraj jest otwarty na wysłanie wojsk na Ukrainę po osiągnięciu porozumienia pokojowego. Sanchez będzie omawiał to rozwiązanie z hiszpańskimi partiami politycznymi.

Jesteśmy gotowi umocnić pokój w postaci obecności hiszpańskich sił zbrojnych (na Ukrainie). Skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić w Europie

— zauważył Sanchez na konferencji prasowej w stolicy Francji.

Premier zapowiedział spotkanie z przedstawicielami hiszpańskich partii politycznych, aby przedstawić im plany ewentualnego wysłania wojsk na Ukrainę.

Hiszpania, jako kraj opowiadający się za międzynarodowym porządkiem opartym na zasadach powinna wziąć udział w tych działaniach

— podkreślił Sanchez.

USA kontra Wenezuela

Hiszpański premier odniósł się również do amerykańskiego ataku na Wenezuelę i pojmaniu prezydenta tego kraju Nicolasa Maduro. Według Sancheza, Stany Zjednoczone stworzyły „straszny i bardzo niebezpieczny precedens”.

Wtorkowemu spotkaniu w Paryżu przewodniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wzięli w nim udział szefowie 27 państw i rządów krajów europejskich, w tym premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, szef NATO Mark Rutte i liderzy UE.

Obecni byli także przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner, czyli negocjatorzy strony amerykańskiej w rozmowach pokojowych.

PAP/Tomasz Karpowicz

