Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział w Paryżu po spotkaniu „koalicji chętnych”, że jego kraj jest otwarty na wysłanie wojsk na Ukrainę po osiągnięciu porozumienia pokojowego. Sanchez będzie omawiał to rozwiązanie z hiszpańskimi partiami politycznymi.
Jesteśmy gotowi umocnić pokój w postaci obecności hiszpańskich sił zbrojnych (na Ukrainie). Skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić w Europie
— zauważył Sanchez na konferencji prasowej w stolicy Francji.
Premier zapowiedział spotkanie z przedstawicielami hiszpańskich partii politycznych, aby przedstawić im plany ewentualnego wysłania wojsk na Ukrainę.
Hiszpania, jako kraj opowiadający się za międzynarodowym porządkiem opartym na zasadach powinna wziąć udział w tych działaniach
— podkreślił Sanchez.
USA kontra Wenezuela
Hiszpański premier odniósł się również do amerykańskiego ataku na Wenezuelę i pojmaniu prezydenta tego kraju Nicolasa Maduro. Według Sancheza, Stany Zjednoczone stworzyły „straszny i bardzo niebezpieczny precedens”.
Wtorkowemu spotkaniu w Paryżu przewodniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wzięli w nim udział szefowie 27 państw i rządów krajów europejskich, w tym premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, szef NATO Mark Rutte i liderzy UE.
Obecni byli także przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner, czyli negocjatorzy strony amerykańskiej w rozmowach pokojowych.
PAP/Tomasz Karpowicz
