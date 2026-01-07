Donald Trump opowiedział podczas konferencji prasowej o swojej rzekomej dyskusji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Prezydent USA przekonywał, że wymusił na głowie państwa francuskiego odpowiednie działania, strasząc go podniesieniem ceł na produkty z jego kraju.
Podczas konferencji prasowej w swojej rezydencji Mar-a-Lago Trump opowiadał o negocjacjach, które miał toczyć z Emmanuelem Macronem. Prezydent USA miał naciskać na Francuza, by ten podniósł cenę leków na receptę.
Powiedziałem: „dobra, Emmanuelu, oto, o co chodzi. Jeśli w poniedziałek nie zgodzisz się na wszystko, czego chcemy, nałożę 25 proc. cła na wszystko, co pochodzi z Francji! W tym na wasze wina, szampany”
– powiedział Trump.
Powiedział: „Nie, nie, nie, nie, nie, nie możesz tego zrobić!”. Odpowiedziałem: „Mogę to zrobić. I to zrobię. Nawet dla bezpieczeństwa narodowego to zrobię, ale to dla bezpieczeństwa medycznego”
– dodał.
„Nie możesz mi tego zrobić”
Zdaniem Trumpa, Macron dalej opierał się takiemu rozwiązaniu.
Powiedział: „Nie możesz mi tego zrobić”. Powiedziałem: „Mogę. Nie będzie tak źle. Tylko musisz to wytłumaczyć to swoim ludziom, 39 milionom ludzi”
– mówił Trump.
Zdaniem prezydenta USA, Macron w końcu przystał na jego propozycję.
Emmanuel powiedział mi: „Donald, uuuu, umowa stoi”
– przekonywał Donald Trump.
mly/X/Fox News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750027-zabawna-opowiesc-trumpa-o-negocjacjach-z-macronem
