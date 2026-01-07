WIDEO

Zabawna opowieść Donalda Trumpa o negocjacjach z Emmanuelem Macronem! "Powiedział: 'Nie możesz mi tego zrobić'"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Trump opowiedział o swoich negocjacjach z Macronem / autor: PAP/EPA
Trump opowiedział o swoich negocjacjach z Macronem / autor: PAP/EPA

Donald Trump opowiedział podczas konferencji prasowej o swojej rzekomej dyskusji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Prezydent USA przekonywał, że wymusił na głowie państwa francuskiego odpowiednie działania, strasząc go podniesieniem ceł na produkty z jego kraju.

Podczas konferencji prasowej w swojej rezydencji Mar-a-Lago Trump opowiadał o negocjacjach, które miał toczyć z Emmanuelem Macronem. Prezydent USA miał naciskać na Francuza, by ten podniósł cenę leków na receptę.

Powiedziałem: „dobra, Emmanuelu, oto, o co chodzi. Jeśli w poniedziałek nie zgodzisz się na wszystko, czego chcemy, nałożę 25 proc. cła na wszystko, co pochodzi z Francji! W tym na wasze wina, szampany”

– powiedział Trump.

Powiedział: „Nie, nie, nie, nie, nie, nie możesz tego zrobić!”. Odpowiedziałem: „Mogę to zrobić. I to zrobię. Nawet dla bezpieczeństwa narodowego to zrobię, ale to dla bezpieczeństwa medycznego”

– dodał.

„Nie możesz mi tego zrobić”

Zdaniem Trumpa, Macron dalej opierał się takiemu rozwiązaniu.

Powiedział: „Nie możesz mi tego zrobić”. Powiedziałem: „Mogę. Nie będzie tak źle. Tylko musisz to wytłumaczyć to swoim ludziom, 39 milionom ludzi”

– mówił Trump.

Zdaniem prezydenta USA, Macron w końcu przystał na jego propozycję.

Emmanuel powiedział mi: „Donald, uuuu, umowa stoi”

– przekonywał Donald Trump.

mly/X/Fox News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych