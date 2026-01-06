Zima doprowadziła do paraliżu lotniska Schiphol w Amsterdamie! Linie lotnicze KLM odwołały 600 zaplanowanych połączeń

Paraliż lotniska w Amsterdamie / autor: PAP/EPA
Z powodu mrozu i silnych opadów śniegu holenderskie linie lotnicze KLM odwołały 600 zaplanowanych połączeń z lotniska Schiphol w Amsterdamie. AFP przypomina, że od 2 stycznia odwołano już tysiące lotów z Schiphol, jednego z największych hubów lotniczych w Europie.

Na 6 stycznia z wyprzedzeniem odwołano około 400 lotów – głównie na trasach europejskich, ale także część połączeń międzykontynentalnych. KLM, holenderskie ramię grupy Air France-KLM, jest głównym operatorem Schipol - podaje AFP.

Grupa Air France-KLM poinformowała wieczorem, że jej rezerwy produktów chemicznych do odladzania samolotów są właściwie na wyczerpaniu.

Największe kłopoty z pogodą od lat

Rzeczniczka KLM Anoesjka Aspeslagh powiedziała dziennikarzom, że jej firma nie doświadczyła takich kłopotów związanych z pogodą od lat, a KLM oferuje alternatywne połączenia pasażerom tam, gdzie to możliwe.

Meteorolodzy zapowiadają, że mróz i opady śniegu mogą utrzymać się w Holandii co najmniej do środy. Władze apelują, by w miarę możliwości pracować zdalnie i przed podróżą dokładnie sprawdzać informacje o lotach oraz połączeniach kolejowych.

PAP/Tomasz Karpowicz

