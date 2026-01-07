Giorgia Meloni skłania się ku podpisaniu umowy z krajami Mercosur? Tak jej oświadczenie interpretują włoskie media!

Premier Włoch Giorgia Meloni skłania się ku wyrażeniu zgody na podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską a południowoamerykańskim blokiem gospodarczym Mercosur. Tak włoskie media interpretują jej oświadczenie, w którym wyraziła zadowolenie z decyzji UE o zwiększeniu środków na wspólną politykę rolną.

W grudniu zeszłego roku szefowa włoskiego rządu poprosiła o więcej czasu na podjęcie decyzji ws. umowy ze Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur), którego stałym członkami są Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Włochy poprosiły o zmianę unijnego budżetu i przeznaczenie większych środków na wspólną politykę rolną. Meloni mówiła też o potrzebie dalszych kroków w ramach ochrony włoskiego rolnictwa.

Oświadczenie Meloni

W oświadczeniu Giorgia Meloni napisała:

Przyjmuję z zadowoleniem decyzję Komisji Europejskiej o zmianie, zgodnie z prośbą Włoch, projektu nowego wieloletniego budżetu UE, tak by już od 2028 roku dostępnych było następnych 45 miliardów euro na wspólną politykę rolną

– czytamy.

Wraz z dodatkowymi środkami przyznanymi w listopadzie, by spełnić prośby Parlamentu Europejskiego, ta inicjatywa pozwala nie tylko osiągnąć cel utrzymania obecnego poziomu finansowania, czego domagali się rolnicy we Włoszech i w całej Europie, ale także zwiększyć dostępne fundusze. To ważny i pozytywny krok w negocjacjach nad nowym budżetem UE, który pokazuje, że linia zdrowego rozsądku i wsparcia dla europejskiego rolnictwa, głoszona z determinacją przez włoski rząd, zyskuje coraz większe poparcie w Brukseli

— stwierdziła premier Meloni.

Unijne źródła, cytowane przez Reutersa, podały, że Włochy zagłosują za umową z Mercosur podczas piątkowego spotkania ambasadorów.

PAP/Tomasz Karpowicz

