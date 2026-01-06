Jaka jest różnica między interwencjami USA w Iraku i Wenezueli? Publicysta ujawnia słowa Trumpa: "Zatrzymamy ropę"

Prezydent USA Donald Trump powiedział publicyście telewizji MS NOW, że różnica między interwencjami USA w Iraku i Wenezueli polega na tym, że tym razem Stany Zjednoczone „zatrzymają ropę”. Miał też stwierdzić, że jest ona sygnałem dla Rosji i Chin.

Joe Scarborough, gospodarz porannego programu „Morning Joe”, relacjonował w ten sposób swoją telefoniczną rozmowę z Trumpem na temat interwencji.

Powiedziałem mu: „panie prezydencie, kiedy mówi pan, cytuję: »będziemy wszystkim rządzić«, to oczywiście rodzi głębokie obawy ze względu na katastrofę w Iraku. Odpowiedź prezydenta brzmiała: „Joe, różnica między Irakiem i tym jest taka, że Bush nie zatrzymał ropy. My zatrzymamy ropę”

—opowiadał publicysta i były republikański kongresmen.

Co pomyślałby Zbigniew Brzeziński?

Dodał, że jest ciekawy, co o tym by pomyślał Zbigniew Brzeziński, ojciec współprowadzącej program Miki Brzezinski.

Trump miał również długo rozwodzić się nad doskonałością operacji wojskowej w Wenezueli i podkreślił, że wysyła to mocny sygnał o sile Ameryki przywódcom Rosji, Iranu i Chin.

Prezydent USA wielokrotnie wcześniej mówił, że błąd amerykańskiej inwazji na Irak polegał m.in. na tym, że USA nie przejęły złóż irackiej ropy naftowej. W swoich wypowiedziach po operacji pojmania Nicolasa Maduro skupiał się też głównie na korzyściach, jakie USA osiągną z rewitalizacji wenezuelskiego sektora naftowego. W poniedziałkowej rozmowie z telewizją NBC zapowiedział, że amerykańskie firmy naftowe mogą otrzymać od państwa rekompensatę za poniesione inwestycje w Wenezueli. Według m.in. Politico, amerykańskie koncerny nie są jednak chętne do powrotu do kraju, w tym ze względu na ryzyko polityczne.

Nacisk Trumpa na sprawę złóż surowców różni się od podejścia prezentowanego przez sekretarza stanu USA Marka Rubia, który w niedzielnych wywiadach podkreślał, że w sobotniej operacji „nie chodziło o zabezpieczenie pól naftowych”. Rubio zapowiadał też, że chce, by zyski z wydobycia surowca trafiały do Wenezuelczyków i nie były rozkradane przez „niewielką garstkę piratów”.

