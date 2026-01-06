Nie tylko w Polsce Grok "rozbiera ludzi". Wielka Brytania domaga się od platformy X, aby wyłączono chatbotowi tę funkcję

Rząd Wielkiej Brytanii zażądał dziś od należącej do Elona Muska platformy X, by zmodyfikowała chatbota Grok, który generuje fałszywe, „seksualizowane” zdjęcia i zaprzestała ich publikowania. Minister technologii Liz Kendall nazwała tę funkcję Groka „absolutnie odrażającą” - relacjonuje Reuters.

Kendall zażądała od platformy X natychmiastowego podjęcia kroków mających na celu wyeliminowanie takich praktyk.

Nie możemy i nie będziemy tolerować”

Nikt nie powinien przeżywać koszmaru polegającego na oglądaniu własnych intymnych deepfake’ów online

— napisała w oświadczeniu minister.

Nie możemy i nie będziemy tolerować rozprzestrzeniania tych obraźliwych i poniżających obrazów, których celem są nieproporcjonalnie często kobiety i dziewczęta

— dodała Kendall.

Rządy Francji i Indii poinformowały w ostatnich dniach, że podjęły kroki, by zablokować funkcję Groka zmieniającą zdjęcia osób prywatnych i publicznych, również dzieci, w fotografie osób skąpo ubranych lub całkiem nagich. Ta pseudozabawa rozprzestrzeniła się także w Polsce.

Dziś „rozbieranie”, wcześniej bluzgi, hejt i Hitler

Grok wywołał latem skandal, gdy przeprogramowano go w ten sposób, by był „mniej poprawny politycznie”.

Sprawiło to, że wygenerował antysemickie i wulgarne komentarze, zaczął chwalić Adolfa Hitlera, promować teorie spiskowe na temat Żydów i obrażać polityków, m.in. polskich - niezależnie od ich przynależności partyjnej. Ze szczegółami opisywał też, jak zgwałciłby jednego z użytkowników.

W Polsce, po ostatnich wydarzeniach z „rozbieranymi” deepfake’ami, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wystosował apel do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał nowelizację ustawy ws. blokowania nielegalnych treści w internecie.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

