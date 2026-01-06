Rząd Wielkiej Brytanii zażądał dziś od należącej do Elona Muska platformy X, by zmodyfikowała chatbota Grok, który generuje fałszywe, „seksualizowane” zdjęcia i zaprzestała ich publikowania. Minister technologii Liz Kendall nazwała tę funkcję Groka „absolutnie odrażającą” - relacjonuje Reuters.
Kendall zażądała od platformy X natychmiastowego podjęcia kroków mających na celu wyeliminowanie takich praktyk.
„Nie możemy i nie będziemy tolerować”
Nikt nie powinien przeżywać koszmaru polegającego na oglądaniu własnych intymnych deepfake’ów online
— napisała w oświadczeniu minister.
Nie możemy i nie będziemy tolerować rozprzestrzeniania tych obraźliwych i poniżających obrazów, których celem są nieproporcjonalnie często kobiety i dziewczęta
— dodała Kendall.
Rządy Francji i Indii poinformowały w ostatnich dniach, że podjęły kroki, by zablokować funkcję Groka zmieniającą zdjęcia osób prywatnych i publicznych, również dzieci, w fotografie osób skąpo ubranych lub całkiem nagich. Ta pseudozabawa rozprzestrzeniła się także w Polsce.
Dziś „rozbieranie”, wcześniej bluzgi, hejt i Hitler
Grok wywołał latem skandal, gdy przeprogramowano go w ten sposób, by był „mniej poprawny politycznie”.
Sprawiło to, że wygenerował antysemickie i wulgarne komentarze, zaczął chwalić Adolfa Hitlera, promować teorie spiskowe na temat Żydów i obrażać polityków, m.in. polskich - niezależnie od ich przynależności partyjnej. Ze szczegółami opisywał też, jak zgwałciłby jednego z użytkowników.
W Polsce, po ostatnich wydarzeniach z „rozbieranymi” deepfake’ami, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wystosował apel do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał nowelizację ustawy ws. blokowania nielegalnych treści w internecie.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
