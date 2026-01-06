Rosja stoi za blackoutem w Berlinie? Niemieckie media znalazły interesujące poszlaki. Ekspercka analiza wykazała nieścisłości

Niemieckie media postanowiły zbadać sprawę blackoutu w Berlinie, do którego przyznała się lewicowa „Grupa Wulkan”. Dziennik „Tagesspiegel” wykazał szereg nieścisłości, które mogą wskazywać na zaangażowanie Rosji.

W wyniku aktu terroryzmu skrajnie lewicowej „Grupy Wulkan” około 50 tys. gospodarstw domowych w Berlinie od 3 stycznia pozostaje bez prądu, ogrzewania i łączności. Sytuacja ma potrwać do 8 stycznia. Chociaż ogłoszono stan alarmowy, władze Berlina nie zwróciły się o pomoc do innych landów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Lewicowi terroryści świętują. Blackout w Berlinie trwa! Mieszkańcy są odcięci od prądu, a władze miasta… nie zabiegają o pomoc

Rosja zamieszana w berliński blackout?

Dziennik „Tagesspiegel” postanowił zbadać sprawę z blackoutem i przyznaniem się „Grupy Wulkan”.

Pismo z przyznaniem się do odpowiedzialności nie pasuje do dotychczasowego stylu. Dotychczasowe listy były publikowane na stronach internetowych skrajnej lewicy. Tym razem został on wysłany do różnych mediów, w jednym przypadku za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej RBB

— czytamy w artykule.

Jak podaje niemieckie medium organizacja wyraziła dezaprobatę - jak tłumaczyła, jej list nie został opublikowany, co zrzucała na karb upolitycznienia niemieckiej prasy.

Również analiza mediów społecznościowych wskazała na wschodni trop. Dziennik poprosił o opinię eksperta od sztucznej inteligencji, który poddała pod wątpliwość, czy autor listu na był Niemcem.

Nawet jeśli jesteśmy już w trakcie wojny hybrydowej, nie mogę z całą powagą stwierdzić, czy za tym stoi konkretny podmiot

— ocenił ekspert, dodając, że w tekście znajdują się pewne nieścisłości językowe.

Zwrócił uwagę, że w treści zawarte były „zdania, gęsto wypełnione faktami opartymi na liczbach, przeplatane całymi akapitami abstrakcyjnych argumentów światopoglądowych, niemal stereotypowych, ale bez wyraźnego odniesienia do faktów, tak jakby fakty zostały dodane później - nie tworzą one spójnej całości”.

Błędy w gramatyce i pisowni

Niemiecki dziennik zwrócił również uwagę na błędy w pisowni, choćby przy zapisie nazwiska burmistrza Berlina czy wiceprezydenta USA J.D. Vance’a.

Portale tłumaczeniowe rozpoznają błąd w rosyjskiej pisowni, ale jako alternatywę podają również ‚Vans’ lub ‚Wans’. W przypadku Giffey błąd jest zgodny z rosyjską pisownią nazwiska

— wyjaśniono na łamach „Tagesspiegel”.

Jeśli chodzi o gramatykę, lingwiści wskazali na rozbieżność ze standardami języka niemieckiego. Część znawców uważa, że treść listu mogła być w oryginale po rosyjsku i przełożona przez automatycznego tłumacza.

Dziennik przekazał, że w sferze bliskiej niemieckiemu bezpieczeństwu podnoszona jest teza, iż Rosja jest zamieszana w sprawę.

Możliwe jest również, że w zamachu brali udział sterowani aktywiści lub tzw. agenci jednorazowi, działający za pieniądze. Nie jest jednak jasne, czy atak rzeczywiście jest częścią hybrydowej wojny Rosji, której celem jest destabilizacja społeczeństw zachodnich

— dywaguje „Tagesspiegel”.

xyz/DW/Tagesspiegel

