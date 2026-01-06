Zimowa aura poważnie zakłóciła transport w Holandii. Na lotnisku Schiphol odwołano około 400 lotów, a ruch kolejowy – zwłaszcza wokół Amsterdamu – długo był sparaliżowany. Utrudnienia mogą dotknąć także turystów i podróżnych z zagranicy – podał portal NOS.
Silne mrozy, śnieg i oblodzenie od kilku dni powodują poważne problemy komunikacyjne w Holandii, zwłaszcza w portach lotniczych.
Dziś na lotnisku Schiphol z wyprzedzeniem odwołano około 400 lotów – głównie na trasach europejskich, ale także część połączeń międzykontynentalnych. Przed punktami informacyjnymi linii lotniczych, w tym KLM, ustawiały się długie kolejki pasażerów, z których część utknęła na lotnisku już trzy dni temu.
Paraliż na kolei
Problemy dotyczą również kolei. Krajowy przewoźnik Nederlandse Spoorwegen (NS) dopiero około godziny 10 wznowił ruch pociągów po porannej, ogólnokrajowej przerwie spowodowanej awariami zwrotnic i dodatkową usterką systemu informatycznego. W rejonie Amsterdamu oraz w prowincji Flevoland kursy pozostają jednak mocno ograniczone, co oznacza dłuższe czasy podróży i możliwe odwołania połączeń.
Na drogach sytuacja stopniowo się poprawia, ale służby ostrzegają przed wieczornym szczytem. Według zarządu dróg i wód Rijkswaterstaat rano doszło do wielu wypadków na śliskich trasach, w tym do zablokowania autostrady A12 po wypadku ciężarówki. Choć łączna długość korków jest mniejsza niż zwykle, lokalnie opóźnienia sięgają godziny.
Odwołane zajęcia
W części kraju wstrzymano kursowanie autobusów, a niektóre uczelnie – m.in. Uniwersytet w Utrechcie – odwołały zajęcia i egzaminy. Zamknięte pozostają również wybrane szkoły średnie, głównie z powodu problemów z dojazdem i bezpieczeństwem na drogach.
Meteorolodzy zapowiadają, że mróz i opady śniegu mogą utrzymać się co najmniej do jutra. Władze apelują, by w miarę możliwości pracować zdalnie i przed podróżą dokładnie sprawdzać informacje o lotach oraz połączeniach kolejowych.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750004-zima-paralizuje-holandie-odwolano-setki-lotow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.