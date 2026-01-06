Czy wesprze ją Trump? Maria Corina Machado udzieliła wywiadu Fox News. Liderka opozycji chce jak najszybciej wrócić do Wenezueli

Maria Corina Machado chce wrócić do Wenezueli / autor: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado powiedziała w rozmowie z telewizją Fox News, że chce jak najszybciej wrócić do kraju, nawet jeżeli Donald Trump nie poprze jej kandydatury na prezydenta.

Machado podała, że ostatnio rozmawiała z Trumpem 10 października, gdy ogłoszono informację o przyznaniu jej Pokojowej Nagrody Nobla.

Obalenie przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro przez USA oceniła jako „ogromny krok dla ludzkości, wolności i godności ludzkiej”.

W rozmowie z amerykańską stacją Machado oświadczyła też, że zamierza uczynić z Wenezueli, kraju posiadającego największe na świecie potwierdzone złoża ropy naftowej, „centrum energetyczne” obu kontynentów amerykańskich.

Uczynimy Wenezuelę centrum energetycznym obu Ameryk, wprowadzimy praworządność, otworzymy rynki i zadbamy o bezpieczeństwo inwestycji zagranicznych

– powiedziała.

Deklaracja Machado

Deklarację tę Machado złożyła kilka dni po tym, gdy prezydent USA odrzucił pomysł współpracy z liderką wenezuelskiej opozycji, twierdząc, że „nie ma ona poparcia ani nie cieszy się w kraju szacunkiem”.

Wiceprezydent Wenezueli i ministra ds. ropy naftowej Delcy Rodriguez została zaprzysiężona w poniedziałek na tymczasowego prezydenta kraju.

W sobotę siły amerykańskie uprowadziły z Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię oraz przetransportowały ich do USA. Sąd federalny w Nowym Jorku w poniedziałek postawił im formalne zarzuty, w tym uczestnictwa w „zmowie narkoterrorystycznej” i sprowadzania kokainy do Stanów Zjednoczonych. Oskarżeni nie przyznali się do winy.

PAP

