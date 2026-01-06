Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić oskarżył Chorwację o współpracę z Kosowem i Albanią w celu obalenia jego rządów i stwarzanie jego państwu zagrożenia militarnego. Ogłosił, że Belgrad będzie w związku z tym wzmacniał swoje zdolności wojskowe - podały serbskie media.
Prezydent Serbii, podczas wizyty w bośniackim Trebinje - mieście w większości zamieszkałym przez bośniackich Serbów - stwierdził, że w obliczu „trudnych czasów” i nowych zagrożeń wojennych w Europie Południowo-Wschodniej jego największym zmartwieniem jest Chorwacja.
Ocenił, że współpraca tego kraju z Albanią i Kosowem w dziedzinie obronności „nie jest sojuszem przeciwko Austrii” i dla wszystkich powinno być jasne, przeciwko komu jest wymierzona.
W Belgradzie doskonale rozumiemy nowy sojusz wojskowy utworzony między Zagrzebiem, Prisztiną i Tiraną. Nie został on stworzony przeciwko nikomu innemu, tylko przeciwko narodowi serbskiemu
— powiedział Vuczić.
Zapowiedział, że w związku z tym nastąpi znaczące wzmocnienie serbskich sił zbrojnych. - Jesteśmy drugim krajem na świecie pod względem rozwoju naszych zdolności wojskowych – zaznaczył Vuczić.
W zeszłym roku zrobili wszystko, żeby odsunąć mnie od władzy, inwestując miliard euro, i ponieśli porażkę. Nie jestem Slobodanem Miloszeviciem, nie jestem ani naiwny, ani głupi
— powiedział prezydent, odnosząc się do trwających od końca 2024 roku masowych protestów antyrządowych w Serbii.
Deklaracja w dziedzinie obrony
W marcu 2025 ministrowie obrony Chorwacji, Albanii i Kosowa podpisali deklarację o wzmocnieniu współpracy trójstronnej w dziedzinie obrony. Przedstawiciele trzech rządów podkreślili znaczenie wspólnych wysiłków na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, walki z zagrożeniami hybrydowymi oraz pełne wsparcie dla integracji euroatlantyckiej.
Deklaracja objęła także promocję zdolności obronnych i współpracę przemysłów obronnych oraz wzmocnienie interoperacyjności poprzez edukację, szkolenia i ćwiczenia. W deklaracji podkreślono, że jest ona otwarta na nowych sygnatariuszy.
Chorwacja i Albania są członkami NATO; pierwsze z państw należy także do UE, do której Tirana oficjalnie kandyduje. Kosowo nie należy do żadnej z tych organizacji.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749972-serbia-bedzie-wzmacniac-wojsko-vuczic-oskarza-chorwacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.