Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić oskarżył Chorwację o współpracę z Kosowem i Albanią w celu obalenia jego rządów i stwarzanie jego państwu zagrożenia militarnego. Ogłosił, że Belgrad będzie w związku z tym wzmacniał swoje zdolności wojskowe - podały serbskie media.

Prezydent Serbii, podczas wizyty w bośniackim Trebinje - mieście w większości zamieszkałym przez bośniackich Serbów - stwierdził, że w obliczu „trudnych czasów” i nowych zagrożeń wojennych w Europie Południowo-Wschodniej jego największym zmartwieniem jest Chorwacja.

Ocenił, że współpraca tego kraju z Albanią i Kosowem w dziedzinie obronności „nie jest sojuszem przeciwko Austrii” i dla wszystkich powinno być jasne, przeciwko komu jest wymierzona.

W Belgradzie doskonale rozumiemy nowy sojusz wojskowy utworzony między Zagrzebiem, Prisztiną i Tiraną. Nie został on stworzony przeciwko nikomu innemu, tylko przeciwko narodowi serbskiemu

— powiedział Vuczić.

Zapowiedział, że w związku z tym nastąpi znaczące wzmocnienie serbskich sił zbrojnych. - Jesteśmy drugim krajem na świecie pod względem rozwoju naszych zdolności wojskowych – zaznaczył Vuczić.

W zeszłym roku zrobili wszystko, żeby odsunąć mnie od władzy, inwestując miliard euro, i ponieśli porażkę. Nie jestem Slobodanem Miloszeviciem, nie jestem ani naiwny, ani głupi

— powiedział prezydent, odnosząc się do trwających od końca 2024 roku masowych protestów antyrządowych w Serbii.

Deklaracja w dziedzinie obrony

W marcu 2025 ministrowie obrony Chorwacji, Albanii i Kosowa podpisali deklarację o wzmocnieniu współpracy trójstronnej w dziedzinie obrony. Przedstawiciele trzech rządów podkreślili znaczenie wspólnych wysiłków na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, walki z zagrożeniami hybrydowymi oraz pełne wsparcie dla integracji euroatlantyckiej.

Deklaracja objęła także promocję zdolności obronnych i współpracę przemysłów obronnych oraz wzmocnienie interoperacyjności poprzez edukację, szkolenia i ćwiczenia. W deklaracji podkreślono, że jest ona otwarta na nowych sygnatariuszy.

Chorwacja i Albania są członkami NATO; pierwsze z państw należy także do UE, do której Tirana oficjalnie kandyduje. Kosowo nie należy do żadnej z tych organizacji.

