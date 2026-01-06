WIDEO

Strzały w pobliżu pałacu prezydenckiego Miraflores w Caracas! Czy to efekt pojawienia się dronów?

  • opublikowano:
  • aktualizacja:
5 stycznia w godzinach popołudniowych doszło do strzelaniny w pobliżu pałacu prezydenckiego Miraflores w Caracas / autor: PAP/EPA
5 stycznia w godzinach popołudniowych doszło do strzelaniny w pobliżu pałacu prezydenckiego Miraflores w Caracas, stolicy Wenezueli - przekazały niezależne media dodając później, że sytuacja została już opanowana.

Według telewizji UHN Plus, która zamieściła krótkie nagrania z wieczornych zajść w sąsiedztwie siedziby prezydenta Wenezueli, na ulicach w pobliżu pałacu Miraflores pojawili się żołnierze.

Na krótkich filmach wyemitowanych przez stację słychać liczne serie wystrzałów z broni maszynowej.

Drony w sąsiedztwie pałacu Miraflores

Dotychczas władze Wenezueli nie wyjaśniły okoliczności zdarzenia. Zdaniem niektórych mieszkańców Caracas komentujących zajście w sieciach społecznościowych, strzelanina była efektem pojawienia się w sąsiedztwie pałacu Miraflores dronów.

Od soboty, kiedy po interwencji wojsk USA zatrzymany został prezydent Wenezueli Nicolas Maduro a następnie wywieziony z żoną do Nowego Jorku, sytuacja w kraju jest niestabilna. W poniedziałek na p.o. prezydenta została zaprzysiężona przez parlament dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez.

PAP/Tomasz Karpowicz

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

