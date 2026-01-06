5 stycznia w godzinach popołudniowych doszło do strzelaniny w pobliżu pałacu prezydenckiego Miraflores w Caracas, stolicy Wenezueli - przekazały niezależne media dodając później, że sytuacja została już opanowana.
Według telewizji UHN Plus, która zamieściła krótkie nagrania z wieczornych zajść w sąsiedztwie siedziby prezydenta Wenezueli, na ulicach w pobliżu pałacu Miraflores pojawili się żołnierze.
Na krótkich filmach wyemitowanych przez stację słychać liczne serie wystrzałów z broni maszynowej.
Drony w sąsiedztwie pałacu Miraflores
Dotychczas władze Wenezueli nie wyjaśniły okoliczności zdarzenia. Zdaniem niektórych mieszkańców Caracas komentujących zajście w sieciach społecznościowych, strzelanina była efektem pojawienia się w sąsiedztwie pałacu Miraflores dronów.
Od soboty, kiedy po interwencji wojsk USA zatrzymany został prezydent Wenezueli Nicolas Maduro a następnie wywieziony z żoną do Nowego Jorku, sytuacja w kraju jest niestabilna. W poniedziałek na p.o. prezydenta została zaprzysiężona przez parlament dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez.
PAP/Tomasz Karpowicz
