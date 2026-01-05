Trwa 1413. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 6 stycznia 2026 r.
00:01. Zełenski: Ukraiński zespół negocjacyjny pracuje 24 godziny na dobę
Przygotowujemy się do spotkań w Europie w tym tygodniu. Oczywiście, jesteśmy również w stałym kontakcie z zespołem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obrona powietrzna Ukrainy i wsparcie dla niej to codzienne zadania i każdego dnia musimy osiągać rezultaty. Nowe decyzje będą podejmowane w interesie naszego państwa. Ukraiński zespół negocjacyjny pracuje 24 godziny na dobę
— podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
W Paryżu odbędzie się spotkanie „koalicji chętnych”, czyli krajów wspierających Ukrainę. Mają tam zapaść decyzje ws. zapewnienia Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny.
Spotkaniu w Paryżu będą przewodniczyć Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Oprócz przywódców krajów europejskich wezmą w nim udział m.in. premier Kanady Mark Carney, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i szef Rady Europejskiej Antonio Costa.
Zebranie koalicji chętnych jest jednym z szeregu konsultacji poświęconych Ukrainie. W poniedziałek rozmawiają dowódcy wojskowi państw tworzących „koalicję chętnych”. Natomiast w sobotę w Kijowie obradowali doradcy ds. bezpieczeństwa krajów wspierających Ukrainę. Ich rozmowy dotyczyły trzech obszarów: planu pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa oraz przyszłej odbudowy Ukrainy.
Prezydent Zełenski zapowiadał, że kwestie wypracowane przez doradców ds. bezpieczeństwa mają być 6 stycznia zatwierdzone przez przywódców sojuszniczych państw. Dzień później – 7 stycznia – rozmowy doradców będą kontynuowane. Mają być też omawiane kolejne kroki dotyczące spotkań przywódców Europy i Stanów Zjednoczonych.
Zełenski wyraził nadzieję, że do końca stycznia zostanie zwołany w Stanach Zjednoczonych szczyt liderów, na którym omówione będą propozycje zakończenia wojny.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749968-relacja-1413-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.