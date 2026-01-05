Ambasador Ukrainy w Pradze Wasyl Zwarycz spotkał się z szefem czeskiej dyplomacji Petrem Macinką po tym, gdy skrytykował noworoczne wystąpienie przewodniczącego Izby Poselskiej Tomio Okamury. Dyplomata uznał je za antyukraińskie. Macinka nie wezwał go do resortu, lecz zaprosił.
Wezwanie ambasadora do siedziby MSZ z reguły jest formą protestu wobec kraju pochodzenia dyplomaty. Zaproszenie i rozmowa takimi już nie są. W pierwszych informacjach zapowiadających wizytę ambasadora Zwarycza w siedzibie czeskiej dyplomacji mowa była o jego „wezwaniu”.
Skrytykował wystąpienie Okamury
Na dywanik miał trafić za krytykę wystąpienia Okamury, w którym przewodniczący Izby Poselskiej m.in. mówił o „juncie Zełenskiego”, korupcji w Ukrainie i przekonywał, że ten kraj nie powinien zostać członkiem Unii Europejskiej.
Zwarycz skomentował w mediach społecznościowych słowa czeskiego polityka jako „niegodne, niedopuszczalne i obraźliwe”.
Czeski minister spraw zagranicznych przekazał później agencji CTK, że nie uważa za stosowne, by ambasador obcego kraju oceniał publicznie w ten sposób wypowiedzi jednego z najwyższych przedstawicieli czeskiego państwa.
Podobne stanowisko zajął premier Andrej Babisz. Macinka poinformował, że o stosunkach czesko-ukraińskich będzie rozmawiać telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą.
