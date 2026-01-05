Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił na platformie X, że wszczął procedurę mającą pozbawić senatora Demokratów Marka Kelly’ego stopnia kapitana i części wojskowej emerytury za „podżegający do buntu” apel do żołnierzy, by ignorowali nielegalne rozkazy.
Hegseth wcześniej groził Kelly’emu postawieniem go przed sądem wojskowym.
W odpowiedzi na podżegające do buntu wypowiedzi senatora Marka Kelly’ego — i jego schemat lekkomyślnego postępowania — Ministerstwo Wojny podejmuje działania administracyjne przeciwko kapitanowi Marynarki Wojennej (w stanie spoczynku) Markowi E. Kelly’emu. Departament wszczął postępowanie w sprawie ustalenia stopnia emerytalnego (…) a obniżenie jego stopnia emerytalnego skutkowało odpowiednim obniżeniem emeryturę
— napisał sekretarz.
Zapowiedział, że nowy stopień wojskowy senatora zostanie ustalony w ciągu 45 dni. Ogłosił również formalną naganę dla Kelly’ego oraz zagroził, że jeśli polityk nadal będzie kontynuował swoje zachowanie, mogą czekać go dalsze konsekwencje.
O co chodzi?
Sprawa ma związek z filmem zamieszczonym w listopadzie przez grupę polityków Partii Demokratycznej, w którym wezwali oni żołnierzy i funkcjonariuszy wywiadu do nieprzestrzegania nielegalnych rozkazów. Kelly był jednym z kilku weteranów wojskowych, którzy w nim wystąpili.
Odezwa Demokratów wywołała gwałtowne reakcje prezydenta Donalda Trumpa, który oskarżył ich o zdradę i bunt, wezwał do ich „zamknięcia”, a nawet sugerował, że zasługują na śmierć.
Jak tłumaczyli Kelly i inni autorzy filmu, ich apel miał „na celu uświadomienie żołnierzom, że według prawa muszą odmówić wykonywania nielegalnych rozkazów”. Choć nie wymienili oni żadnych konkretnych przykładów takich nielegalnych rozkazów wydanych przez Trumpa, tłumaczyli, że wiele jego wypowiedzi, m.in. o strzelaniu do demonstrantów, może wskazywać na takie niebezpieczeństwo.
Kelly jest byłym pilotem myśliwców w Marynarce Wojennej oraz astronautą NASA. Jest też wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów na prezydenta w wyborach 2028 r.
Podsumowanie
