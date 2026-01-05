Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że mimo trudnej sytuacji część organizatorów wycieczek wciąż oferuje wyjazdy na Sokotrę. Dodał, że Ambasada RP w Rijadzie jest w kontakcie z liniami lotniczymi, które potencjalnie mogłyby uruchomić połączenie umożliwiające naszym obywatelom opuszczenie wyspy.
4 stycznia poinformowano, że na Sokotrze ugrzęzła kilkudziesięcioosobowa grupa polskich turystów, którzy pojechali tam mimo oficjalnych ostrzeżeń MSZ. Resort już dawniej odradzał wszelkie podróże do Jemenu, w którym od blisko 12 lat trwa wojna domowa.
Ignorowanie komunikatów MSZ
Rzecznik MSZ podkreślił we wpisie na X, że „niestety zdarzają się przypadki nie tylko ignorowania komunikatów MSZ dot. bezpieczeństwa przez niektórych organizatorów wyjazdów, ale również ich bagatelizowania w informacjach przekazywanych klientom”.
Mimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa, część organizatorów wycieczek w dalszym ciągu – wbrew ostrzeżeniom MSZ – oferuje wyjazdy na wyspę Sokotra, która należy do ogarniętej wojną domową Republiki Jemeńskiej. Trwająca od ponad 11 lat wojna doprowadziła tam do jednego z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie
— zaznaczył Wewiór.
Przypomniał, że w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w Republice Jemeńskiej oraz zawieszeniem połączeń lotniczych na stronie polskiego MSZ na bieżąco aktualizowane są ostrzeżenia przed wyjazdami do niebezpiecznych rejonów.
Przedstawiciele naszej placówki w Arabii Saudyjskiej koordynują wraz z Delegaturą Unii Europejskiej w Jemenie z siedzibą w Ammanie działania związane z sytuacją obywateli państw Unii Europejskiej, którzy utknęli na wyspie Sokotra
— napisał rzecznik MSZ.
Jak dodał, „Ambasada RP w Rijadzie pozostaje w stałym kontakcie z kierownictwem linii lotniczych, które potencjalnie mogłyby uruchomić połączenie umożliwiające naszym obywatelom bezpieczne opuszczenie Sokotry”.
Agencja AFP poinformowała, że ponad 400 zagranicznych turystów utknęło w Jemenie w związku z blokadą lotów. Zdaniem singapurskiego portalu Strait Times ich liczba może być niemal dwukrotnie wyższa. Wśród nich są Polacy.
Sytuacja w Jemenie
Obecny wzrost napięć w tym rejonie związany jest z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi - do niedawna występującymi jako dominujący sojusznicy w koalicji arabskiej dążącej do przywrócenia władzy uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu, którego siły traciły terytoria na rzecz rebeliantów Huti.
W grudniu ub. roku kontrolę nad prowincją Hadramaut przejęła wspierana przez rząd ZEA rebeliancka Rada Przejściowa Południa (STC). Arabia Saudyjska zareagowała ostrzelaniem transportu broni, która - jak twierdziła - była wysłana przez Abu Zabi dla sił STC.
Przywódca wspieranej przez Arabię Saudyjską jemeńskiej Rady Prezydenckiej, Raszad al-Alimi nazwał działania STC „nieakceptowalną rebelią” i ogłosił blokadę powietrzną, morską i lądową. W rezultacie w ostatnich dniach grudnia lotnisko na Sokotrze również przestało działać.
Podsumowanie
MSZ ostrzega, że mimo wojny domowej w Jemenie część biur podróży nadal oferuje wyjazdy na Sokotrę, ignorując oficjalne komunikaty o zagrożeniu. Kilkudziesięciu Polaków utknęło na wyspie po wstrzymaniu lotów.
Adrian Siwek/PAP
