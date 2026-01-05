Samochód Budy został ostrzelany z broni pneumatycznej? Brukselska prokuratura zamknęła śledztwo. Tłumaczy się "brakiem dowodów"

Brukselska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uszkodzenia samochodu europosła PiS Waldemara Budy / autor: Fratria

Brukselska prokuratura zamknęła śledztwo w sprawie ostrzelania samochodu europosła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy. Do informacji tych dotarło RMF FM.

Rzeczniczka brukselskiej prokuratury Laura Demullier powiedziała w rozmowie z RMF FM, że rzekomo „nie było dowodów na użycie broni pneumatycznej”.

Ostrzelanie samochodu

Przypominamy, że we wrześniu 2025 roku Waldemar Buda informował, że jego samochód został ostrzelany z broni pneumatycznej

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz!

— relacjonował.

9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia

— dodał.

PODSUMOWANIE:

Brukselska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uszkodzenia samochodu europosła PiS Waldemara Budy, do którego według polityka doszło w wyniku ostrzelania z broni pneumatycznej.

PRZYPOMINAMY:

Szokująca sytuacja! Samochód europosła PiS został ostrzelany z broni pneumatycznej. Buda: „Pieprzona brukselska dzicz”

Prokuratura w Brukseli wszczęła śledztwo ws. uszkodzenia samochodu europosła Budy. „Pojazd nie znajduje się już na terytorium Belgii”

Adrian Siwek/RMF FM

