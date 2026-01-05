Brukselska prokuratura zamknęła śledztwo w sprawie ostrzelania samochodu europosła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy. Do informacji tych dotarło RMF FM.
Rzeczniczka brukselskiej prokuratury Laura Demullier powiedziała w rozmowie z RMF FM, że rzekomo „nie było dowodów na użycie broni pneumatycznej”.
Ostrzelanie samochodu
Przypominamy, że we wrześniu 2025 roku Waldemar Buda informował, że jego samochód został ostrzelany z broni pneumatycznej
Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz!
— relacjonował.
9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia
— dodał.
Adrian Siwek/RMF FM
