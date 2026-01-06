Orban: To nie jest dobry czas na wizytę Władimira Putina w Budapeszcie. Nie ma żadnych kwestii dwustronnych do omówienia

  • Świat
  • opublikowano:
Premier Węgier Viktor Orban podczas międzynarodowej konferencji prasowej z okazji rozpoczęcia nowego roku w Budapeszcie / autor: PAP/EPA/Akos Kaiser HANDOUT
Premier Węgier Viktor Orban podczas międzynarodowej konferencji prasowej z okazji rozpoczęcia nowego roku w Budapeszcie / autor: PAP/EPA/Akos Kaiser HANDOUT

To nie jest dobry czas na wizytę Władimira Putina na Węgrzech - stwierdził podczas konferencji prasowej węgierski premier Viktor Orban. Skomentował też m.in. stosunek Budapesztu do Unii Europejskiej i interwencji USA w Wenezueli.

To nie jest dobry moment na wizytę prezydenta Rosji Władimira Putina w Budapeszcie, ponieważ nie ma żadnych kwestii dwustronnych do omówienia

— powiedział Orban. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział w październiku, że przeprowadzi rozmowy z Putinem w Budapeszcie, jednak do spotkania ostatecznie nie doszło.

Węgierski premier zapowiedział jednak możliwą wizytę w kraju „wysoko postawionego amerykańskiego polityka”, nie precyzując jednak, kogo ma na myśli.

Węgierska suwerenność

Orban podkreślił, że Węgry muszą utrzymywać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją, światem arabskim i światem tureckim.

Wyobrażam sobie naszą przyszłość w Unii Europejskiej, przy prowadzeniu suwerennej polityki zagranicznej i suwerennej polityki gospodarczej

— dodał.

Odpowiadając na pytanie, czy Węgry mogą podążyć śladami Wielkiej Brytanii i opuścić UE, ocenił, że „brytyjska decyzja była odważna, bo kraj zdecydował o przywróceniu pełnej suwerenności”.

Ale wszystko, co złe w Brukseli, nie wydarzyłoby się, gdyby Brytyjczycy zostali. Węgry nie są jednak tak dużym krajem i mocarstwem nuklearnym, by decyzja Brytyjczyków była odpowiednia dla nas, dlatego nie radziłby Węgrom tego robić

— zaznaczył Orban.

Może jednak nie będzie potrzeby opuszczania UE, bo sama się rozpadnie

— dodał.

Komentarz do interwencji w Wenezueli

Premier Węgier skomentował też interwencję Waszyngtonu w Wenezueli, w wyniku której tamtejszy prezydent Nicolas Maduro został wywieziony na teren USA, by wraz z żoną stanąć przed amerykańskim sądem. W ocenie Orbana wydarzenie może mieć „pozytywny wpływ na światowe rynki energii”.

Istotne dla Węgier jest to, że Stany Zjednoczone wraz z Wenezuelą będą, według moich szacunków, kontrolować 40-50 proc. światowych rezerw ropy naftowej. To siła, która już teraz może znacząco wpływać na ceny energii na rynkach światowych. Widzę duże szanse na to, że w wyniku opanowania Wenezueli dla Węgier pojawi się korzystniejsza globalna sytuacja energetyczna

— ocenił Orban.

Mam nadzieję, że to koniec narkoreżimu w Wenezueli

— zaznaczył węgierski premier.

CZYTAJ TAKŻE: Czy tak wygląda teraz poziom polskiej dyplomacji? Sikorski umieścił pod wpisem premiera Węgier szydercze gratulacje i Order Lenina

Adam Kacprzak/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych