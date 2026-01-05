Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez została formalnie zaprzysiężona w parlamencie na p.o. prezydenta kraju po schwytaniu przez siły USA i wywiezieniu z kraju dotychczasowego przywódcy Nicolasa Maduro i jego żony Cilii Flores.
Formalne zaprzysiężenie
Przychodzę z bólem z powodu uprowadzenia dwojga bohaterów, którzy są zakładnikami w USA, prezydenta Nicolasa Maduro i pierwszej damy Cilii Flores
— powiedziała podczas ceremonii zaprzysiężenia Rodriguez.
Zapewniła przy tym, że będzie pracować bez wytchnienia, by „zagwarantować pokój” oraz „stabilność i bezpieczeństwo polityczne” dla kraju.
Obiecali „skutecznie sprowadzić” Maduro
Zaprzysiężenie odbyło się na pierwszej sesji nowego składu parlamentu. Brat p.o. prezydenta Jorge Rodriguez został ponownie wybrany na przewodniczącego izby. W czasie obrad zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by schwytany przez amerykańskie siły przywódca Nicolas Maduro powrócił do kraju.
Moim głównym zadaniem w nadchodzących dniach (…) jako przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, będzie wykorzystanie wszelkich procedur, wszelkich możliwości, wszelkich obszarów, by skutecznie sprowadzić z powrotem Nicolasa Maduro Morosa, mojego brata i prezydenta
— powiedział.
Tymczasem syn Maduro, deputowany Nicolas Maduro Guerra, znany jako „Nicolasito”, zadeklarował „bezwarunkowe poparcie” dla Delcy Rodriguez, która przejęła obowiązki prezydenta.
Możesz liczyć na mnie, na moją rodzinę, na naszą stałość, by poczynić właściwe kroki w obliczu odpowiedzialności, która dziś na ciebie spada
— powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores usłyszeli zarzuty! Nie przyznali się do winy. SPRAWDŹ, o co konkretnie są oskarżeni
Skłonna do współpracy z USA?
Sąd Najwyższy powierzył w sobotę obowiązki prezydenta Rodriguez, którą Maduro wybrał na wiceprezydent w 2018 roku. Analitycy oceniali ją jako twardogłową socjalistkę, obdarzoną zdolnościami przywódczymi i posiadającą duże wpływy w aparacie władzy i w armii, a także cieszącą się zaufaniem Maduro. Jednocześnie amerykańska administracja, w tym sam prezydent Donald Trump, sugerowali bezpośrednio po porwaniu Maduro, że Rodriguez jest skłonna do współpracy z USA.
Adam Kacprzak/PAP/X
