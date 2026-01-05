WIDEO

Rodriguez formalnie zaprzysiężona na p.o. prezydenta Wenezueli. "Przychodzę z bólem z powodu uprowadzenia dwojga bohaterów"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zrzut ekranu z nagrania wideo udostępnionego przez wenezuelską telewizję państwową VTV przedstawia zaprzysiężenie wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez na stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta kraju w Caracas / autor: PAP/EPA/VTV HANDOUT
Zrzut ekranu z nagrania wideo udostępnionego przez wenezuelską telewizję państwową VTV przedstawia zaprzysiężenie wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez na stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta kraju w Caracas / autor: PAP/EPA/VTV HANDOUT

Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez została formalnie zaprzysiężona w parlamencie na p.o. prezydenta kraju po schwytaniu przez siły USA i wywiezieniu z kraju dotychczasowego przywódcy Nicolasa Maduro i jego żony Cilii Flores.

Formalne zaprzysiężenie

Przychodzę z bólem z powodu uprowadzenia dwojga bohaterów, którzy są zakładnikami w USA, prezydenta Nicolasa Maduro i pierwszej damy Cilii Flores

— powiedziała podczas ceremonii zaprzysiężenia Rodriguez.

Zapewniła przy tym, że będzie pracować bez wytchnienia, by „zagwarantować pokój” oraz „stabilność i bezpieczeństwo polityczne” dla kraju.

Obiecali „skutecznie sprowadzić” Maduro

Zaprzysiężenie odbyło się na pierwszej sesji nowego składu parlamentu. Brat p.o. prezydenta Jorge Rodriguez został ponownie wybrany na przewodniczącego izby. W czasie obrad zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by schwytany przez amerykańskie siły przywódca Nicolas Maduro powrócił do kraju.

Moim głównym zadaniem w nadchodzących dniach (…) jako przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, będzie wykorzystanie wszelkich procedur, wszelkich możliwości, wszelkich obszarów, by skutecznie sprowadzić z powrotem Nicolasa Maduro Morosa, mojego brata i prezydenta

— powiedział.

Tymczasem syn Maduro, deputowany Nicolas Maduro Guerra, znany jako „Nicolasito”, zadeklarował „bezwarunkowe poparcie” dla Delcy Rodriguez, która przejęła obowiązki prezydenta.

Możesz liczyć na mnie, na moją rodzinę, na naszą stałość, by poczynić właściwe kroki w obliczu odpowiedzialności, która dziś na ciebie spada

— powiedział.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores usłyszeli zarzuty! Nie przyznali się do winy. SPRAWDŹ, o co konkretnie są oskarżeni

Skłonna do współpracy z USA?

Sąd Najwyższy powierzył w sobotę obowiązki prezydenta Rodriguez, którą Maduro wybrał na wiceprezydent w 2018 roku. Analitycy oceniali ją jako twardogłową socjalistkę, obdarzoną zdolnościami przywódczymi i posiadającą duże wpływy w aparacie władzy i w armii, a także cieszącą się zaufaniem Maduro. Jednocześnie amerykańska administracja, w tym sam prezydent Donald Trump, sugerowali bezpośrednio po porwaniu Maduro, że Rodriguez jest skłonna do współpracy z USA.

CZYTAJ TAKŻE:

Delcy Rodriguez, p.o. prezydenta Wenezueli, apeluje do USA: Zapraszamy do współpracy. Nasze narody zasługują na pokój i dialog

Wenezuela spełni żądania USA? Trump grozi Rodriguez: Jeśli nie zrobi tego, co słuszne, to zapłaci pewnie wyższą cenę niż Maduro

Adam Kacprzak/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych