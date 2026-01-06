Wielka Brytania wprowadziła zakaz. Reklamy śmieciowego jedzenia w telewizji tylko po godz. 21. Celem jest ochrona dzieci

  • Świat
  • opublikowano:
Burger i frytki - zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Burger i frytki - zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Od wczoraj w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz emitowania reklam śmieciowego jedzenia przed godziną 21. Celem jest ochrona dzieci przed produktami o wysokiej zawartości tłuszczu, soli i cukru, uważanymi za najważniejszą przyczynę otyłości u dzieci.

Wyłącznie niezdrowe produkty

Zakaz reklamy obejmuje nie tylko słodycze i napoje gazowane, ale także niektóre rodzaje płatków śniadaniowych, słodzonego pieczywa, czy dań gotowych zawierających duże ilości tłuszczów nasyconych, soli czy cukru - podkreślił portal BBC.

Firmy nadal mogą mogły promować w porach większej oglądalności zdrowsze wersje produktów. Rząd ma nadzieję, że skłoni to producentów żywności do opracowania zdrowszych przepisów i liczy, że nowe regulacje zapobiegną około 20 tys. przypadkom otyłości u dzieci.

Zakaz obejmuje wyłącznie reklamy, w których widzowie mogą zobaczyć niezdrowe produkty.

Otyłość i próchnica u dzieci

W Wielkiej Brytanii niemal co dziesiąte dziecko już w wieku przedszkolnym cierpi na otyłość, a jedno na pięcioro dzieci ma próchnicę zębów. Szacuje się, że otyłość kosztuje brytyjską służbę zdrowia ponad 11 mld funtów rocznie - podkreśliła BBC.

Badania pokazują, że oglądanie przez dzieci reklam niezdrowej żywności może wpływać od najmłodszych lat na ich dietę. Zwiększa to ryzyko wystąpienia u nich nadwagi lub otyłości. W ocenie profesor Katherine Brown z Uniwersytetu w Hertfordshire, dzieci są bardzo podatne na agresywne działania marketingowe promujące niezdrową żywność.

Federacja Żywności i Napojów (FDF) oświadczyła, że producenci „zobowiązali się do współpracy z rządem i innymi podmiotami, aby pomóc ludziom dokonywać zdrowszych wyborów”. Zapewniła również, że branża opracowuje zdrowsze produkty, toteż jej wyroby zawierają obecnie o jedną trzecią mniej soli i cukru oraz o jedną czwartą mniej kalorii niż przed dekadą.

CZYTAJ TAKŻE: Media społecznościowe nie dla dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Specjalne prawo już obowiązuje w Australii. To pierwszy taki kraj

Adam Kacprzak/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych