Gubernator Minnesoty i były kandydat na wiceprezydenta USA Tim Walz ogłosił, że wycofa się z walki o reelekcję. Decyzję tę podjął w obliczu afery związanej z wyłudzaniem miliardów dolarów świadczeń socjalnych przez członków społeczności somalijskiej w tym stanie. W polityka uderza w sieci m.in. Elon Musk.
Walz: „Postanowiłem wycofać się z wyścigu”
Jak poinformował Walz w oświadczeniu, decyzję o wycofaniu się z wyborów podjął, by móc bardziej skupić się na swojej pracy gubernatora, szczególnie odpowiadając na głośną w ostatnich tygodniach aferę wyłudzeń stanowych funduszy przez Somalijczyków.
Doszedłem do wniosku, że nie mogę w pełni poświęcić się kampanii politycznej. Każda minuta, którą poświęcam na obronę własnych interesów politycznych, byłaby minutą, której nie mógłbym poświęcić na obronę mieszkańców Minnesoty przed przestępcami żerującymi na naszej hojności i cynikami żerującymi na naszych różnicach
— napisał gubernator.
Dlatego postanowiłem wycofać się z wyścigu i pozwolić innym martwić się wyborami, podczas gdy ja skupię się na pracy
— dodał. Walz jeszcze we wrześniu ub.r. ogłaszał, że wystartuje w wyborach o fotel gubernatora Minnesoty, które odbędą się w listopadzie 2026 r.
Skandal ze społecznością somalijską w tle!
Walz rządzi stanem drugą kadencję, a w 2024 r. był partnerem Kamali Harris w wyścigu o prezydenturę. Polityk był w ostatnim czasie obiektem intensywnej krytyki w związku z aferą. Prokurator federalny w Minnesocie powiedział w grudniu, że szacuje, że w ciągu ostatnich lat osoby i firmy związane ze somalijską społecznością w stanie wyłudziły ponad 9 mld dol. funduszy socjalnych, m.in. zakładając fikcyjne żłobki i centra pomocy imigrantom. Był to m.in. efekt rozszerzenia programów pomocy socjalnej za rządów Walza, m.in. w obliczu pandemii COVID-19. Walz i jego zespół byli oskarżani o zaniedbania w kontroli wydawania środków. Po ujawnieniu serii oszustw, władze stanowe zawiesiły lub ograniczyły część programów wsparcia.
Minnesota jest największym skupiskiem Somalijczyków w USA, choć szacuje się, że większość osób somalijskiego pochodzenia posiada amerykańskie obywatelstwo.
W sprawie afery wielokrotnie wypowiadał się prezydent Donald Trump, a w niedzielę wezwał do wydalenia z kraju wszystkich „kradnących pieniądze amerykańskich podatników”, włączając w to pochodzącą z Somalii lewicową kongresmenkę Ilhan Omar. W następstwie skandalu władze federalne wstrzymały wypłatę części środków dla Minnesoty na opiekę nad dziećmi. Środki mają zostać uwolnione dopiero gdy stan „udowodni, że pieniądze są wydawane zgodnie z prawem”.
Według telewizji CBS, Walza zastąpić może senator Demokratów Amy Klobuchar, również mająca w przeszłości prezydenckie ambicje.
Musk uderza: „Przywróć flagę”
Przy tej okazji w gubernatora uderza w sieci miliarder Elon Musk, który skomentował jedno nagrań Walza, na którym widać, jak podczas wystąpienia przed kamerą zamienia za sobą stanową flagę - ze starej na nową. Mowa o aktualnym wzorze z 2024 roku, najwyraźniej który to zdaniem szefa Tesli… przypomina właśnie flagę Somalii.
Walz zastąpił flagę stanu Minnesota flagą Somalii. To jeden z powodów, dla których zasługuje na miano „Zdrajcy Tima”. Połóż flagę z powrotem
— napisał Musk w należącym do niego serwisie X.
Adam Kacprzak/PAP/X
