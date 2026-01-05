Co najmniej pięć uderzeń rakietowych przeprowadziły wojska rosyjskie na Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Mer miasta Ihor Terechow poinformował o poważnych uszkodzeniach infrastruktury. Ponadro „rosyjskie wojska zbombardowały w mieście Dniepr na środkowym wschodzie Ukrainy przedsiębiorstwo dużego amerykańskiego producenta rolnego Bunge; w wyniku ataku na ulice miasta wylało się 300 ton oleju roślinnego” – powiadomił mer Dniepra Borys Fiłatow.
„Piąte uderzenie w miasto”
Wróg celowo przeprowadził pięć uderzeń rakietowych w infrastrukturę energetyczną Charkowa. Mamy bardzo poważne zniszczenia
— powiadomił Terechow.
O pierwszym uderzeniu mer zaalarmował o godz. 12.49 (11.49 w Polsce) mówiąc, że pocisk trafił w strefę przemysłową w rejonie (dzielnicy) Słobidskim. Informacje o kolejnych rakietach, które spadły na Charków, przekazywał następnie co kilka minut.
„Jeszcze jedno uderzenie w miasto. W przybliżeniu ta sama dzielnica”. „Trzeci atak rakietowy na miasto”. „Czwarty atak rakietowy na Charków”. „Piąte uderzenie w miasto”
— relacjonował Terechow wpis za wpisem.
Dotychczas nie ma informacji o rannych ani ofiarach śmiertelnych zmasowanego ataku na Charków, drugie pod względem liczby ludności miasto Ukrainy.
Atak dronów na Dniepr
W wyniku ataku dronów na drogi Dniepra wylało się 300 ton oleju! Pracownicy komunalni sprzątają, wysypują piasek i mieszankę, ale przejazd ulicą Nabereżną będzie niemożliwy przez około 2-3 doby
— napisał mer Dniepra Borys Fiłatow w komunikatorze Telegram.
Rosjanie zbombardowali amerykańską własność, ponieważ przedsiębiorstwo należy do firmy Bunge z (siedzibą w) Saint Louis w (stanie) Missouri
— podkreślił Fiłatow.
Agencja Interfax-Ukraina wyjaśniła, że spółka Bunge-Ukraina posiada w tym kraju dwa zakłady ekstrakcji oleju: duży kompleks w Dnieprze (Dniepropietrowski MEZ, produkujący olej pod marką Ołejna) oraz nowoczesny zakład w Mikołajowie, który przetwarza słonecznik i soję oraz dysponuje portowym terminalem eksportowym. Firma prowadzi także zakład Bunge Kołos pod Charkowem, który również produkuje olej. Przedsiębiorstwa te przetwarzają nasiona słonecznika, produkują olej słonecznikowy oraz śrutę.
