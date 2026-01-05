Jedna osoba została zatrzymana w związku z incydentem, który miał miejsce w prywatnym domu wiceprezydenta USA J.D. Vance’a w Cincinnati stanie Ohio - podała stacja CNN, powołując się na organy ścigania. W sprawie prowadzone jest śledztwo. „Dziękuję za wszystkie życzliwe słowa płynące przy okazji ataku na nasz dom. Z tego, co wiem, jakiś szaleniec próbował włamać się do środka, wybijając szyby” - tak J.D. Vance’a odniósł się do całej sytuacji na platformie X.
Jak poinformował przedstawiciel organów ścigania, w momencie zdarzenia rodziny Vance’ów nie było w domu, a wstępne ustalenia nie wskazują, by zatrzymana osoba wtargnęła do środka.
CNN podała, że zdjęcia opublikowane przez lokalne media pokazują uszkodzenia co najmniej jednego z okien dwupiętrowego domu, ale na tym etapie nie jest jasne, co dokładnie się wydarzyło.
Cytowane źródło powiedziało też, że władze badają, czy celem zatrzymanej osoby był Vance lub jego rodzina.
Według gazety „Cincinnati Enquirer” Vance kupił ponad 150-letni dom w 2018 r. za 1,4 mln dolarów.
Reakcja Vance’a
Do sprawy na platformie X odniósł się już J.D. Vance.
Dziękuję za wszystkie życzliwe słowa płynące przy okazji ataku na nasz dom. Z tego, co wiem, jakiś szaleniec próbował włamać się do środka, wybijając szyby. Jestem wdzięczny Secret Service i policji w Cincinnati za szybką reakcję. Nawet nie byliśmy w domu, bo już wróciliśmy do Waszyngtonu
— napisał na platformie X J.D. Vance.
Jedna prośba do mediów: staramy się chronić nasze dzieci w jak największym stopniu przed realiami życia w służbie publicznej. W tym świetle, sceptycznie podchodzę do kwestii wartości informacyjnej epatowania zdjęciami naszego domu z dziurawymi oknami
— dodał wiceprezydent USA.
CZYTAJ TAKŻE: Wypadek kolumny wiceprezydenta USA J.D. Vance’a! Dwóch policjantów zostało rannych, jeden z nich jest w stanie krytycznym
Adam Stankiewicz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749944-atak-na-dom-jd-vancea-jakis-szaleniec-probowal-wlamac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.