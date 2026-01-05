Wobec pojmania przez siły USA przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro miejscowa organizacja praw człowieka Foro Penal zażądała od rządu w Caracas ogłoszenia amnestii dla więźniów politycznych. Jak wyliczyła, w kraju z powodów politycznych w więzieniach przebywają 863 osoby, w tym 687 cywilów i 176 wojskowych.
Od czasu dojścia do władzy w 2013 r. Nicolasa Maduro w Wenezueli z powodów politycznych zatrzymano blisko 19 tys. osób
— przekazała wenezuelska organizacja.
Apel o ogłoszenie amnestii
W związku z pojmaniem i wywiezieniem Maduro z kraju przez wojsko USA zastępca dyrektora Foro Penal Gonzalo Himiob zaapelował do władz w Caracas o ogłoszenie amnestii, która objęłaby wszystkich więźniów politycznych w kraju - „natychmiast, bez stawiania warunków i bez sztuczek”.
Szef pozarządowej organizacji Alfredo Romero wyraził nadzieję we wpisie na X, że amnestia obejmująca więźniów politycznych pomogłaby „zjednoczyć naród wenezuelski” po ujęciu Maduro. Zapewnił, że w razie ogłoszenia amnestii Foro Penal włączyłoby się we współpracę z rządem.
Przedczwczoraj siły amerykańskie przeprowadziły atak na Caracas i inne miasta Wenezueli oraz ujęły przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro i jego żonę. Para została wywieziona do USA, gdzie dziś stanęła przed sądem w Nowym Jorku w związku z oskarżeniami o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
